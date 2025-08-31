5 personas fueron arrestadas, el autor intelectual se reveló la quema del edificio Gegana

Yakarta, Viva – Los perpetradores de la quema del edificio Gegana En Jalan Kramat Raya, senen, Central Yakarta, ha sido arrestado.

Esto fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de Yakarta Central, Comisionado Senior de Policía Adjunto Roby Saputra. Hasta ahora, un total de cinco personas han sido arrestadas.

«Es cierto que hay cinco personas aseguradas por los residentes», dijo, el domingo 31 de agosto de 2025.

Meksi confirmó el arresto, Roby no había dicho mucho. La razón es que hasta ahora todavía están cuestionados. Los perpetradores fueron llevados a la sede Polda Metro Jaya. Debido a que el manejo fue llevado a cabo por la Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta.

«Con respecto a los hechos de examen llevados a cabo por la Dirección Criminal de la Policía Metropolitana de Yakarta», dijo.

Ser conocido fuego El edificio Gegana ocurrió alrededor de las 16:47 WIB, antes. Había 12 camiones de bomberos con 48 personas desplegadas para extinguir el gallo rojo.

Reportado anteriormente, masa Se estima que el número llega a cientos de personas que queman dos autobuses policiales estacionados en el antiguo edificio del metro Metro de Yakarta Mapolres en Jalan Kramat Raya, el viernes por la noche.

Además de quemar las dos unidades de autobuses, las masas también llevaron una serie de artículos dentro del edificio que ahora funciona como la sede del equipo de la brigada móvil de la policía.