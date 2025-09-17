5 ovejas murieron asadas en Sumedang debido a la alimentación ardiente

Sumedang, Viva – El incendio golpeó la casa de un residente en Cinungku Hamlet, Cikoneng Kulon Village, Ganeas District, Sumedang Regency, West Java. El incendio supuestamente comenzó con la actividad de quemar el resto de la alimentación de ovejas que luego se extendió para devorar la cocina de la casa y un bolígrafo de ganado que contiene cinco ovejas.

Leer también: Expansión de dilers premium intensos e inaugurados en PIK 2



El incidente ocurrió alrededor de las 02.00 WIB, miércoles (17/9/2025). El propietario de la casa, Doni (25), informó inmediatamente el incidente a los bomberos de Regency Sumedang.

El comandante de la ciudad del Equipo 3 Damkar Sumedang, Riki Taufik, explicó que dos bomberos fueron desplegados en la ubicación tan pronto como recibieron informes de residentes. El equipo trató de extinguir el fuego que quemó edificios permanentes, especialmente en la cocina.

Leer también: ¡Reveló! Las causas de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf a menudo se discutieron





Casa de oveja y jaula quemada en Sumedang, West Java Foto : Dokumetation de Damkar Sumedang

«Del total de 6 x 10 metros del área de construcción, que quemó 5 x 5 metros de la cocina, la causa del incendio supuestamente se quemó la alimentación de ovejas», dijo Riki cuando se confirmó.

Leer también: Oportunidades para el nivel de nivel 8,000 translúcido de JCI a pesar de que está eclipsado por la corrección, el analista de estos 5 acciones



Agregó que las llamas también se extendieron a la sala especial donde las ovejas. Como resultado, no se pudieron salvar cinco ovejas de las víctimas.

«Los activos en llamas incluyen edificios permanentes, cinco ovejas, una unidad de motor y otros muebles», dijo Riki.

Se estima que la pérdida total debido al incendio alcanza RP100 millones. Mientras tanto, se rescataron varios activos por valor de RP150 millones. El incendio finalmente se puede controlar después de más de dos horas de proceso de extinción. (Lutfi Setia Rafsanjani/Tvone/Sumedang)