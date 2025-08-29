5 opciones de los mejores autos deportivos ligeros 2025, cómodo y poderoso

VIVA – Si eres fanático deporte móvil Y priorizando el peso ligero sobre todo, aquí hay cinco autos deportivos que ofrecen una combinación impresionante entre el rendimiento y el bajo peso están disponibles para compras en 2025.

El principio de diseño icónico de Colin Chapman «se simplifica, luego reduce el peso» en la base del éxito de Lotus en la pista de carreras. Ahora, en una era en la que las características de seguridad, la tecnología eléctrica y las baterías pesadas son cada vez más comunes, la filosofía parece desvanecerse.

Mobil Sport Alpine A110 R 70

Sin embargo, algunos fabricantes siguen siendo consistentes en mantener la ligereza de sus autos deportivos, como los siguientes cinco modelos, citado por Viva de Autoevolución Viernes 29 de agosto de 2025.

1. alpino A110 R 70

Alpine A110 R 70 es una edición limitada para celebrar el 70 aniversario del modelo Alpine y A110 R. Este automóvil utiliza un motor de cuatro cilindros turboalimentado de 1.8 litros con 300 hp alimentado con 300 hp, pero solo pesa 1,084 kg (2,389 lbs). Un respeto perfecto por los modelos clásicos, así como los resultados de la tecnología moderna ligera.

2. Dallara Strada

Desarrollado por Dallara Group, conocido por su trabajo en el mundo de las carreras, Stradale lleva el principio de la ligereza de Chapman y está posicionado como listo para ir al circuito. El motor EcoBoost de 2.3 litros (395 hp) permite una aceleración de 0-100 millas por hora en solo 3.2 segundos paralelos a hipercar gracias a un peso ligero de alrededor de 855 kg.

3. Caterham Seven 620

Este automóvil es la versión más extrema del clásico diseño de Lotus Seven. Impulsado por un motor sobrealimentado Ford Duratec de 2.0 litros (310 hp) con un peso seco de solo 610 kg (1,345 lbs), siete 620 pueden alcanzar 60 mph en solo 2.8 segundos. Una experiencia de manejo brutal y cruda que realmente estropeó a los amantes de la velocidad pura.

4. Átomo de ariel 4

La inspiración del Lotus Seven continúa con Ariel Atom 4, que tiene un marco de exosqueleto abierto, mejores frenos y un motor de 320 hp K20C del tipo cívico R. pesa solo alrededor de 595 kg (1,312 lbs), lo que permite que el átomo 4 a toque 60 mph en 2.8 segundos. Aunque el precio comienza desde USD 83,750, su rendimiento se siente mucho más allá de los números en la hoja de especificaciones.

5. Bac Mononucleosis infecciosa

Bac Mono ocupa las filas como uno de los más como Racing Road Cars en un formato de una sola silla. Impulsado por un motor Mountune Racing de 2.5 litros (315 hp) y un peso de alrededor de 570 kg (1,257 lbs), Mono ofrece una sensación de conducción como los autos F1 en la carretera, sin compromiso.

En el mundo automotriz cada vez más severo debido a la tecnología y las características modernas, los cinco autos son altos como una prueba de que la filosofía ligera sigue siendo relevante. Alpine A110 R 70, Dallara Stradale, Caterham Seven 620, Ariel Atom 4 y Bac Mono no solo se destacan debido a la capacidad de aceleración, sino que también presenta una sensación de conducción más intensa y auténtica.

Para aquellos de ustedes que anhelan autos deportivos ligeros con alto rendimiento y personajes únicos, no solo la potencia del motor, se deben considerar los cinco modelos. No solo son rápidos, sino también más cerca de la experiencia de conducir al verdadero purismo automotriz.