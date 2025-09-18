5 oficiales de policía en los Estados Unidos Pensilvania fueron asesinados a tiros durante el caso, 3 personas fueron asesinadas

PensilvaniaViva – Cinco miembros Policía disparoTres de ellos fueron asesinados, en el condado de York, Pensilvania, Estados Unidos de Américael miércoles 17 de septiembre de 2025.

Reportado ABC News, El jueves 18 de septiembre de 2025, los oficiales recibieron un disparo en una orden judicial en el municipio de North Codorus en ese momento, según un comunicado de los agentes de la ley.

«Puedo confirmar que hoy hay cinco funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tres de ellos murieron», dijo el comisionado de la policía estatal, Christopher Paris, agregó que los perpetradores fueron asesinados a tiros por la policía y dijo que no había una amenaza sostenible.

Leer también: Críticas brutales de la policía hasta que los hallazgos del gas lacrimógeno expiraron durante la manifestación, dijo el jefe de la policía nacional





Comisionado de la Policía del Estado del Condado de York, Pensilvania, Christopher Paris

Leer también: Predicciones de Francia Demo Action Riot, decenas de miles de policía desplegadas



Mientras que dos oficiales están en estado crítico pero están estables y están siendo tratados en el Hospital Wellspan de York, dijeron funcionarios.

Leer también: Splashy Bima fue confundido por desaparecer después de Ricuh Kwitang, este vendedor ambulante finalmente fue encontrado en el templo de Malang



«No hay palabras que pueda decir para aliviar el dolor experimentado por esta comunidad y desafortunadamente continuará sucediendo», dijo Paris en una conferencia de prensa el miércoles por la noche. «Este dolor será muy pesado, pero lo soportaremos».

Policía del Estado de Pensilvania liderando la investigación sobre tiroteo el.

La policía recibió un disparo al investigar el caso

Anteriormente, cinco policías que fueron víctimas del tiroteo estaban en el lugar porque estaban siguiendo la investigación que comenzó el martes, según París, que clasificó el caso como «relacionado con los asuntos nacionales».

París dijo que todavía había muchos detalles que no estaban listos para ser liberados por la policía en este momento porque la investigación aún estaba en curso. No mencionó el nombre de los oficiales o dónde trabajaban, solo dijo que eran cinco agentes de la ley en el condado de York.

«Este es un día verdaderamente trágico y destructivo para el condado de York y toda la región de Pensilvania», dijo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en una conferencia de prensa.

La policía no liberó el nombre de los perpetradores del tiroteo.

«No nos detendremos hasta que realicemos una investigación integral, justa, convincente y integral de este problema», dijo París.



Cinco policías fueron baleados en el condado de York, Pensilvania, EE. UU., Tiga asesinado

La ubicación del incidente fue muy amplia y aún activa, dijo París. Los agentes de las oficinas de campo de ATF Harrisburg y el FBI ayudan en la escena.

«Nuestras oraciones están con los oficiales, sus familias y toda la comunidad del condado de York», dijo el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado.

El incidente se informó al 911 poco después de las 14.00 el miércoles y varias unidades de servicios médicos y de emergencia respondieron, dijo un oficial de gestión de emergencias del condado de York.

Dave Miller, que vive al otro lado de la carretera desde el lugar de tiros, dijo a los afiliados abecedario En Harrisburg, whtm, que fue testigo de oficiales que se acercaban al área del almacén de una granja, luego escuchó «muchos disparos».

Describió el incidente como «traumático. Al igual que las escenas en la televisión hoy», dijo a la estación. Todas las escuelas en el Distrito Escolar del Área de Spring Grove implementaron inicialmente un «refugio en el acto, porque el incidente involucró a los oficiales en nuestra área», dijo el distrito escolar en un comunicado.

La escuela enfatizó que la situación no involucraba a la escuela o al estudiante. Sin embargo, la «política de refugio en el lugar» ha terminado, dijo el distrito.