5 muscle cars en la década de 1970 que solían ser flop, ahora una inversión rentable

VIVA -La década de 1970 fue un desafío completo para la industria automotriz de los Estados Unidos. Móvil Muscle Car que previamente triunfó en la década de 1960 comenzó a enfrentar presión: regulaciones de emisiones cada vez más feroces, precios de seguros exorbitantes y crisis de combustible que hicieron que los consumidores recurrieran a los automóviles que ahorran gasolina.

Como resultado, muchos muscle cars que alguna vez fueron liberados con grandes esperanzas de que fallara en el mercado.

1971 Dodge Charger Super Bee Hemi

Sin embargo, el fracaso ahora se ha convertido en una ventaja. Algunos modelos raros que alguna vez fueron difíciles de vender ahora están siendo cazados por los coleccionistas a precios fantásticos. Aquí hay cinco muscle cars raros de la década de 1970 que solían ser flop, pero ahora valían miles de millones de rupias.

1. 1971 Dodge Cargador Súper Abeja hemi

Super Bee es conocido como una versión económica del Dodge Charger, pero la edición HEMI 426-CI de 1971 es una excepción. Solo 22 unidad que se produjo debido a altos costos y cargas fiscales que cargan a los consumidores en ese momento.

Ahora, este automóvil es el objetivo de los coleccionistas. El precio de mercado puede alcanzar US $ 200,000 o alrededor de RP3.2 mil millones (tipo de cambio de IDR 16,000 por dólar). Con la cantidad de producción súper raras y el rendimiento legendario del motor, este cargador Hemi se conoce como uno de los músculos «Permata».

2. 1971 Plymouth Hemi ‘Cuda Convertible

CUDA de Plymouth es un gran rival de Ford Mustang, pero la versión convertible HEMI 426-CI de 1971 es realmente exclusiva. Solo se producen 12 unidades en todo el mundo (7 en los EE. UU., 5 para exportaciones).

Debido a su escasez, el precio de este automóvil saltó dramáticamente. En el mercado de subastas internacionales, el valor puede alcanzar más de US $ 4 millones o equivalente a Rp64 mil millones. Esta figura lo convierte en una músculo móvil Más caro a lo largo de la historia.

3. 1971 Pontiac GT-37 L75

Pontiac GT-37 está diseñado como una versión barata de GTO, con una apariencia deportiva y un alto rendimiento. La variante 455-CI V8 L75 produce alrededor de 325 hp, pero solo se han realizado 15 unidades.

Ahora, este auto rara vez se encuentra. La unidad mantenida se puede vender por encima de US $ 100,000 o alrededor de Rp1.6 mil millones. La escasez lo convierte en un «tesoro» para los amantes clásicos de los muscle car.

4. 1972 Buick GSX

Buick GSX nació de la tradición de Gran Sport, combinando el rendimiento con el lujo. Pero en 1972, las regulaciones de emisiones y los altos costos lo hicieron fracasar en el mercado. Solo se produjeron 44 unidades, lo que lo convierte en uno de los autos Buick más raros.

En la actualidad, el GSX original de 1972 puede vender más de US $ 100,000 o RP1.6 mil millones. Aunque la variante de 1970 es más popular, la versión de 1972 es muy buscada porque la cantidad es mucho menor.

5. 1973 Pontiac Firebird Fórmula SD-455

1973 Pontiac Firebird Fórmula SD-455

Pontiac introdujo Super Duty 455 (SD-455) en 1973 como una máquina legal que siguió siendo poderosa a pesar de tener que cumplir con las nuevas reglas de emisión. Solo 42 unidades de fórmula Firebird recibieron esta máquina especial, lo que la hacía muy exclusiva.

Ahora, Firebird Formula SD-455 vale más de US $ 100,000 o alrededor de Rp1.6 mil millones, con los precios pueden ser más altos para las condiciones originales y bien mantenidas.

¿Por qué estos autos son caros ahora?

Algunas de las principales razones por las cuales los autos que solían fallar ahora valen miles de millones de rupias:

1. La producción es muy limitada: la mayoría de las solo docenas de unidades se realizan.

2. La escasez de la unidad sobrevivió, muchos que han sido dañados o destruidos, lo que hace que la unidad original sea más difícil de encontrar.

3. Historia única, cada automóvil tiene una historia sobre la era de la transición de la industria automotriz de los años 70.

4. Nostalgia y prestigio: el coleccionista está dispuesto a pagar mucho para tener un símbolo de la gloria del muscle car estadounidense.

Muscle Car 1970 como Dodge Charger Super Bee Hemi, Plymouth Hemi ‘Cuda Convertible, Pontiac GT-37 L75, Buick GSX y Pontiac Firebird SD-455 son pruebas de que el valor de un automóvil clásico no se mide por ventas pasadas, sino de la escasez, la historia y la prescripción inherente.

Por lo que inicialmente fue difícil de vender en el concesionario, ahora estos autos pueden valorarse miles de millones de rupias, lo que lo convierte en una inversión y una obra de arte automotriz que vale la pena recordar.