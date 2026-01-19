5 movimientos simples de reemplazo de sentadillas para mantener la fuerza de las piernas a los 60 años

Yakarta, VIVA – Al llegar a los 60, el objetivo principal ya no es perder peso para conseguir la forma corporal ideal. A los seis años, mantén tu fuerza. piernas en realidad se convierte en una prioridad.

Unas piernas fuertes ayudan a la persona a permanecer independiente en la realización de las actividades diarias. Desde caminar, subir y bajar escaleras, levantarse de una silla hasta mantener el equilibrio en superficies irregulares.

No se puede negar que agacharse es capacitación que es eficaz para entrenar los músculos de las piernas. A medida que envejecemos, estos movimientos no siempre son amables con las rodillas, las caderas o la espalda baja de las personas mayores.

La razón es que las articulaciones comienzan a volverse sensibles, por lo que hacer sentadillas tiene el potencial de aumentar el riesgo de lesiones. En lugar de ponerse en forma, en realidad dificulta el movimiento del cuerpo.

La buena noticia es que las sentadillas no son la única forma. Una combinación de ejercicios compuestos unilaterales y movimientos multidireccionales puede entrenar los músculos de las piernas de manera más funcional.

Citado de Come esto, no aquello Aquí hay cinco movimientos simples que han demostrado ser efectivos para desarrollar la fuerza de los músculos de las piernas. años 60. Desplácese para obtener información completa, ¡OK!

1. pesas rusas peso muerto

2Este ejercicio se considera amigable para que las personas mayores entrenen la fuerza de las piernas sin tener que doblar las rodillas demasiado. Este movimiento se centra en trabajar las caderas y los isquiotibiales manteniendo el cuerpo erguido.

Con el peso cerca del cuerpo, el peso muerto con pesas rusas entrena la zona de las articulaciones para evitar que se vuelva «pegajosa», lo que dificulta el movimiento de las extremidades. Las pesas cerca del cuerpo facilitan el control y ajuste de los movimientos.

Haz tres series de ocho a doce repeticiones y descansa 60 segundos entre cada serie. Mantenga las costillas alineadas con las caderas durante todo el movimiento.

2. Intensificar

Este step-up tiene como objetivo entrenar la fuerza de las piernas una a una y corregir desequilibrios. Como es sabido, el equilibrio tiende a disminuir con la edad.

Este movimiento de arriba a abajo es muy relevante para las actividades cotidianas, como subir escaleras o aceras. Además de fortalecer los muslos y los glúteos, los step-ups también mejoran la coordinación y el equilibrio del cuerpo.

Haz 3 series de 6 a 10 repeticiones por pierna. Descansa 60 segundos entre cada serie.