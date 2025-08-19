5 motos Suzuki con el sonido del motor más emblemático, haciendo la piel de gallina cuando se encienden

VIVA – Para los fanáticos motor, voz máquina No solo los efectos secundarios de la quema de combustible, sino el alma de una motocicleta. Se sabe que Suzuki, como uno de los legendarios fabricantes de motocicletas de Japón, tiene varios modelos con caracteres únicos de sonido de motor y es difícil de olvidar. Desde la era de las motocicletas de dos clásicas hasta las superbikes modernas, el rugido del motor Suzuki es a menudo la razón por la cual esta moto es tan amada.

Aquí hay 5 motocicletas Suzuki con el sonido del motor más emblemático de la historia que debe conocer, citado por Viva Automotive de Slashgear, martes 19 de agosto de 2025.

1. Suzuki GT750 – sonido retro del motor «hervidor»

Cabina de motor Suzuki en iMOS 2023

Suzuki GT750 fue la primera moto refrigerada por agua de dos refrigeraciones de Japón que debutó a principios de la década de 1970. El apodo de «tettle» surge porque el sistema de enfriamiento se considera similar a la tetera de agua hirviendo.

Mesin: 738 cc, en línea-3, 2-tak, refrigerada por líquido.

Carácter de sonido: cuando está inactivo, esta moto hace un sonido áspero pero típico de «empacador», diferente de una moto ordinaria de cuatro tiempos.

Impresión de conducción: el sonido de escape es bajo, retumbante y da una fuerte sensación nostálgica. Muchos coleccionistas consideran la voz GT750 como una de las más emocionales de la historia de Suzuki.

2. Suzuki TL1000S -V-twin brutal con una voz profunda

TL1000S se conoce como una reputación controvertida como una moto «viuda» porque el manejo es difícil de controlar. Aun así, esta moto todavía es amada gracias al sonido de un motor V-twin muy típico.

Mesin: 996 CC, V-Twin DOHC, árbol de levas basado en engranajes.

Carácter de sonido: una combinación de peso gruñido a baja rotación con sonido mecánico de gemidos de la leva de engranaje.

Impresión de conducción: dar un sonido feroz, profundo y muy «machista», adecuado para automovilistas que les gusta la sensación salvaje.

3. Suzuki SV650 -V-twin es amigable, el sonido sigue siendo tentador

SV650 es una moto «versátil» que es adecuada para principiantes y jinetes experimentados. Con un motor V-twin de 645 cc, esta moto combina con éxito un rendimiento confiable con el sonido de un motor amigable en la oreja.

Mesin: 645 cc, V-Thwin 90 °.

Carácter de sonido: cuando se abre el acelerador, se escucha un sonido de pop y crujido afilado, dando una impresión deportiva pero aún suave.

Impresión de conducción: uso diario adecuado, giras o el día del día de la luz. El sonido del motor no es demasiado agresivo, pero aún proporciona satisfacción emocional al piloto.

4. Suzuki GSX-R1000-Four Cylinder Superbike grita

GSX-R1000 es uno de los deportes de motor más legendarios del mundo de Superbike. Además de su rendimiento salvaje, esta moto también es conocida por el sonido del grito del motor que hace la piel de gallina.

Máquina: 999 cc, en línea cuatro, alimentación de hasta 202 hp.

Carácter de sonido: en RPM altas, el motor hizo una pantalla afilada muy distintiva, similar al sonido de una motocicleta de carreras MotoGP.

Impresión de conducción: con un sistema de escape 4-2-1 y un silenciador de titanio, el sonido GSX-R1000 no solo es difícil, sino que también tiene una resonancia profunda que se suma a la adrenalina del piloto.

5. Suzuki Hayabusa GSX1300R – Fino gruñido que se convierte en gritos



Ilustración de Suzuki GSX-1300R Hayabusa GP Edition Motorbike.

Suzuki Hayabusa no es solo una moto rápida, sino también una de las motos con el sonido del motor más emblemático. Cuando se lanzó a fines de la década de 1990, Hayabusa se convirtió en la motocicleta más rápida del mundo.

Máquina: 1.340 cc, en línea cuatro, 197 hp de potencia.

Carácter de sonido: cuando el crucero a las rpm es bajo, un cultivo fino y estable. Pero cuando el acelerador se abre completamente, el sonido se convierte en una larga pantalla ensordecedora.

Impresión de conducción: la voz de Hayabusa da una combinación de impresión elegante y salvaje, por lo que se considera que esta moto tiene una de las mejores identidades sonoras en el mundo de las Superbike.

Desde el sonido de «renovado» de Suzuki GT750 hasta la pantalla mortal de Hayabusa, cada moto Suzuki tiene un personaje de sonido único e irremplazable. Para muchos automovilistas, el sonido de esta máquina no es solo una cuestión de rendimiento, sino parte de la identidad y la experiencia emocional al montarla.