5 modificaciones del auto que debes evitar, ¡una de las cuales lo hace lucir de mal gusto!

Jacarta – Modificación móvil A menudo es un medio de expresión para que los propietarios de vehículos muestren carácter y estilo personal. Sin embargo, no todas las modificaciones visuales reciben una respuesta positiva de la comunidad automovilística.

Algunos tipos de modificaciones suelen estar etiquetados como «de mal gusto», un término utilizado para describir una apariencia que se considera barata, excesiva o que no está en armonía con el diseño del automóvil en sí.

Ilustración de la modificación del coche.

Según los debates y observaciones de la comunidad automovilística internacional, citados por VIVA el lunes 2 de febrero de 2026, se considera que una serie de modificaciones visuales hacen más daño que embellecer el coche. Además de reducir la estética, ciertas modificaciones pueden incluso reducir el valor de reventa del vehículo y afectar la comodidad y seguridad de la conducción.

Emblemas y Logo Falso, más criticado

Una de las modificaciones visuales que más suele generar críticas es el uso de emblemas o logotipos falsos. Por ejemplo, colocar una insignia de variante de alto rendimiento en un automóvil estándar. Para los fanáticos del automóvil, este mod se considera un intento de «falsificar la identidad» del vehículo.

En lugar de verse más atractivo, instalar emblemas falsos en realidad hace que el automóvil parezca menos auténtico y reduce la impresión de exclusividad. La comunidad automovilística generalmente valora la autenticidad, no sólo la apariencia manufacturada.

Luces opacas que sacrifican la función

Modificar las luces delanteras o traseras oscureciendo toda la superficie también es una modificación que a menudo se considera menos elegante. Aunque parezca agresivo durante el día, las luces demasiado oscuras pueden reducir la visibilidad durante la noche o bajo la lluvia.

Además de poner en peligro la seguridad, este mod también puede violar las normas de tráfico en varios países. Por esta razón, muchos entusiastas del automóvil consideran que el oscurecimiento de los faros es una modificación visual que tiene un equilibrio desequilibrado entre estilo y función.

El escape es demasiado ruidoso, no siempre más frío

Reemplazar el escape es una práctica común, pero los sonidos demasiado fuertes y fuertes a menudo tienen una reputación negativa. La comunidad automovilística cree que un buen sonido del motor debe ser agradable de escuchar y no perturbar el entorno.

A menudo se considera que los escapes que son demasiado ruidosos simplemente buscan llamar la atención, sin tener en cuenta la comodidad de los demás usuarios de la vía. Para los automóviles de uso diario, esta modificación se considera imprudente y tiene el potencial de crear una imagen negativa para el propietario.