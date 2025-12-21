5 modificaciones de Minecraft que los jugadores profesionales usan en secreto, ¡garantizadas para ser divertidas!

Jacarta – minecraft conocido como un juego sandbox gratuito y creativo. pero detrás jugabilidad Es así de simple, hay una comunidad profesional. jugadorspeedrunner y creador de contenidos que juega Minecraft con un alto nivel de eficiencia y precisión. Un factor importante que respalda sus habilidades es el uso. modo Minecraft.

Es necesario enfatizar que las modificaciones utilizadas por los jugadores profesionales no son para hacer trampa, sino para mejorar. actuarproporcionando información técnica, así como ayudando con el análisis del juego. Lotes jugador Los profanos no se dan cuenta de que estas modificaciones se utilizan con mucha frecuencia entre los profesionales.

Aquí VIVA resume el domingo 21 de diciembre de 2025 5 modificaciones de Minecraft que los jugadores profesionales suelen utilizar en secreto, con funciones, motivos de uso y datos importantes.

1. OptiFine: el mod de rendimiento más popular de todos los tiempos

OptiFine es el mod de Minecraft más conocido y utilizado tanto por jugadores profesionales como ocasionales. Su función principal es mejorar el rendimiento del juego, especialmente los FPS (cuadros por segundo), además de proporcionar configuraciones gráficas más detalladas.

Funciones principales de OptiFine:

Aumentar FPS y reducir el retraso

Iluminación y renderizado de fragmentos optimizados

Admite sombreadores con un rendimiento más estable

Se agregaron configuraciones de gráficos avanzadas.

Datos de uso:

OptiFine lo utilizan a menudo los jugadores profesionales de supervivencia, PvP y creadores de contenido de YouTube porque ayuda a mantener la estabilidad del juego durante grandes exploraciones o batallas intensas.

Este mod no cambia la mecánica del juego, por lo que se considera seguro y justo.

2. Sodio: la mejor opción para los speedrunners profesionales

Sodium es un mod basado en Fabric que se centra en la optimización técnica del renderizado. En comparación con OptiFine, el sodio es más ligero y no añade características visuales excesivas. Esta es la razón por la que este mod es muy popular entre los corredores de velocidad de Minecraft.

Ventajas del sodio:

El aumento de FPS es muy significativo.

Uso más eficiente de la memoria

Adecuado para PC de baja especificación

Estable para un juego competitivo

Datos de uso:

Muchos speedruns de Minecraft de categoría oficial permiten Sodium porque este mod solo mejora el rendimiento, sin hacer que el juego sea injustamente más fácil.

3. Replay Mod: herramienta profesional de análisis y contenido

Replay Mod permite a los jugadores grabar el mundo de Minecraft mientras juegan y luego reproducirlo desde varios ángulos de cámara. Este mod no afecta la jugabilidad mientras se juega, porque todo el proceso de edición se realiza después.