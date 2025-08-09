5 mil personas gastan «Bri Taipei Friends of the PMI Cwaven», dieron la bienvenida al socio financiero del país en Taiwán

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri inaugurado Bri Taipei Branch En Taiwán a través de una celebración titulada «Bri Taipei, un amigo PMI«Se espera que la apertura de la sucursal fortalezca el papel de BRI como socio financiero para más de 360 mil trabajadores migrantes indonesios (PMI) en Taiwán al proporcionar servicios bancarios integrales.

Al evento que tuvo lugar en la nueva Plaza del Ayuntamiento de Taipei el sábado (9/8/2025) fue asistido por el presidente de BRI, el director de Hery Gunardi, director de tesorería y banca internacional Bri Farida Thamrin, vic y alcalde de New Taipei City, jefe de la Oficina de Comercio y Económica Indonesia (Kdeii) Taipei y Ministro de Taiwan. El ambiente es cada vez más animado con la presencia de alrededor de 5,000 trabajadores migrantes que también disfrutaron de la apariencia de los dientes de la banda y el rendimiento especial de la comunidad PMI.

En sus comentarios, el presidente de BRI, Hery Gunardi, dijo que la presencia de la sucursal Bri en Taipei se convirtió en una manifestación tangible del compromiso de la compañía de satisfacer las necesidades financieras de PMI.

«PMI necesita rutinariamente servicios de remesas para enviar sus ingresos a la familia, así como productos de ahorro y inversión para garantizar su futuro», explicó Hery.

Como parte del compromiso de apoyar a PMI, BRI creó un ecosistema integral de servicios financieros, a partir de la etapa previa a la decisión. Dónde, los candidatos de PMI pueden acceder a las instalaciones de ahorro y financiamiento para apoyar la preparación de la partida, que van desde la capacitación hasta las necesidades administrativas.

Durante el período de colocación en el extranjero, PMI también permaneció conectado a los servicios bancarios BRI a través de varias características superiores. Comenzando desde Brimo Super App, hasta Britama Exchiving y débito multicurrencias que respaldan las transacciones en varias monedas. Los servicios de remesas de Brifast también permiten enviar fondos a Indonesia de manera rápida y segura. Además, el ahorro digital facilita la gestión de los ahorros prácticamente mientras está en el extranjero, y el Programa de Pensiones de la Institución Financiera (DPLK) también ayuda a PMI a planificar un futuro más seguro a través de ahorros de pensiones.

La existencia de la rama Bri Taipei también complementa cada vez más el ecosistema existente al ofrecer un valor agregado relevante. Instalaciones como la tarjeta de cajero automático Bri Taipei (Britw) que permite transacciones de retiro y depósitos de efectivo en toda la red de cajeros automáticos en Taiwán, los servicios de remesas en la moneda NTD para IDR a la licencia de divisas (FX) propiedad de la sucursal de Taipei de la autoridad local permiten a los clientes llevar a cabo transacciones de moneda extranjera.

Mientras tanto, para las familias PMI en Indonesia, BRI ofrece facilidad de gestión financiera a través de la red BRIMO AgentBilink y Super App Brimo. Los productos de ahorro como Britama y Simpedes proporcionan soluciones para recibir y administrar fondos desde el extranjero para satisfacer las necesidades diarias y la planificación financiera.

Los beneficios del servicio también fueron sintidos por uno de los clientes de la sucursal de Bri Taipei, Novitasari, que había trabajado como cuidador en Taiwán durante más de 4 años.

«Dado que hay Bri en Taipei, enviar dinero a la familia se ha vuelto más fácil y más rápido. También me siento más tranquilo porque puedo ahorrar directamente en la cuenta de Bri mientras me preparo para el futuro después de regresar a Indonesia», dijo Novitasari.

Lo mismo fue transmitido por Firmansyah, PMI de Salatiga, Regencia Semarang que había trabajado en el sector de la fábrica en la ciudad de Jiantan, Taipei durante tres años.

«La existencia de Bri en Taipei es muy útil. Enviar dinero a las familias en la aldea se vuelve más rápida, además pueden aceptar a través de agentes de la casa cerca de la casa. Por otro lado, también me facilitan porque puedo extraer o depositar efectivo fácilmente usando la tarjeta de cajero automático de Bri Taipei», dijo Firmansyah.

Para obtener información, según los datos de KDEI, hay alrededor de 360 mil PMI trabajando en Taipei, y la mayoría utilizan servicios de remesas para enviar ingresos al país. Este hábito ayudó a fomentar el crecimiento del negocio de remesas de BRI, donde a partir de junio de 2025 BRI Remessemtance registró resultados positivos con un crecimiento de 53.91% año tras año.