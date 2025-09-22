5 mil parlianos Kepung, trabajadores numerados para eliminar la subcontratación y rechazar los salarios baratos

Yakarta, Viva – El ambiente frente al edificio RPD/MPR RI, lunes 22 de septiembre de 2025, ciertamente estará lleno de gente. Porque, miles obrero Lleve a las calles, mientras que 5.367 oficiales de policía conjuntos, el TNI y el gobierno provincial de DKI Yakarta fueron desplegados para supervisar el curso acción.

Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, el comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro dijo todo empleado Ha sido alertado desde la mañana. «Seguridad fuerte del área central de Yakarta 5.367 Policía conjunta de personal, TNI y Gobierno regional de DKI», dijo.

Comisionado Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta Pol Susatyo Purnomo Condro Foto : Entre/Ho-Polres Metro Central Yakarta

Se afirma que esta acción involucra masa Desde el KSPSI DPP, KSPI DPP, el movimiento conjunto de Damai indonesio, hasta varios otros elementos de la comunidad en el área sur de Silang de Monas.

La policía le ha recordado a las masas que no sean anarquistas. «Apelamos a los participantes de la acción para que sigan siendo educados y ordenados. La policía está lista para servir con humanistas y profesionales, pero sigue siendo firme en la realización de sus deberes», dijo Susatyo.

Los propios trabajadores trajeron tres demandas principales, a saber, defender la supremacía civil, instaron a la discusión del proyecto de ley de mano de obra, así como eliminar la subcontratación y rechazar los salarios baratos (Hostum).

Se espera que la acción haga tráfico en el área de Senayan a los sólidos monas que se arrastran. La policía también pidió a los residentes de Yakarta que eviten el área del DPR hoy.