5 mejores atracciones turísticas en Bali para familias

VIVA – Bali es uno de los destinos día festivo Favorito que ofrece una variedad de actividades emocionantes para la familia. A partir del parque de animales, el parque acuático, hasta una playa segura para niños, esta isla ofrece una variedad de experiencias interesantes que se pueden disfrutar juntos. Si planea un viaje a Bali, no olvide prepararse para un viaje comprando Boletos de avión de Yakarta-Bali De Viaje Primero para que sus vacaciones sean más cómodas y económicas.

Varios lugares recorrido En Bali es muy amigable para todos los miembros de la familia, incluidos niños y padres. Con la configuración del horario adecuado y la elección de un destino apropiado, las vacaciones familiares en Bali serán un momento lleno de placer y unión. Las siguientes son cinco recomendaciones para las atracciones turísticas familiares en Bali que debe visitar.

Destino de turismo familiar en Bali

Esta es una serie de atracciones turísticas en Bali que son adecuadas para vacaciones familiares, con actividades educativas y divertidas. Comenzando desde el parque educativo, el turismo de la naturaleza, hasta el centro cultural que introduce el arte tradicional balinés a los niños, lo que lo convierte en una experiencia inolvidable para su familia.

1. Bali Safari y Marine Park

Bali Safari & Marine Park es un zoológico moderno que cuenta con una variedad de animales de todo el mundo. Aquí, las familias pueden ver programas educativos que enseñan sobre la riqueza animal y la importancia de la conservación. Un ambiente limpio y las instalaciones completas hacen que este lugar sea muy cómodo para las visitas con niños.

Los niños pueden disfrutar de la experiencia directamente al ver animales exóticos como tigres, elefantes y rinocerontes mientras aprenden a través de guías amistosas. Además, los visitantes también pueden probar los paseos de safari que lo invitan a usted y a su familia alrededor del área de los animales utilizando un vehículo especial.

2. Waterbom Bali

Waterbom Bali es un parque acuático que es popular entre los turistas debido a los diversos atracciones disponibles. Este parque ofrece un área especial para niños con una piscina y un juego seguro, por lo que los padres no necesitan preocuparse cuando juegan los niños.

Además de los paseos y las piscinas, Waterbom ofrece instalaciones de soporte como lugares para comer y salas fáciles de acceder. El hermoso ambiente de jardín también proporciona comodidad para que la familia se relaje mientras juega agua todo el día.