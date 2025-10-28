5 lugares buscados por corrupción en POME 2022, uno de ellos es la casa de un funcionario de aduanas

Jacarta – oficina del fiscal general (AGO) reveló que habían registrado cinco lugares a la vez, incluida la casa de uno de los funcionarios de Aduanas e Impuestos Especiales.

Lea también: Bahlil concede una relajación de las exportaciones de concentrado durante seis meses a Ammán



Buscar relacionado con el presunto caso corrupción exportar residuos de aceite de palma o efluente de fábrica de aceite de palma (POME) en 2022, que se dice que le costará al país hasta miles de millones de rupias. Así lo reveló el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General de Indonesia, Anang Supriatna.

“Los cinco puntos incluyen la oficina del Director General Aduanas«También hay casas, pero no recuerdo los detalles, pero lo que está claro es que hay más de cinco puntos», dijo en Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también: El Ministro Trenggono está haciendo esto para garantizar que los productos del mar de Indonesia estén a salvo de la radiactividad.



No sólo en la capital, los investigadores también están registrando varios lugares fuera de Yakarta. Sin embargo, el Cuerpo Adhyaksa todavía mantiene un estricto control sobre cualquier persona cuya casa esté siendo registrada.

«Se han examinado testigos, se han realizado registros, básicamente cuando se realizan medidas coercitivas y uno de ellos es un registro, este es un paso legal, por supuesto que hay testigos que han sido interrogados, eso es seguro», dijo.

Lea también: El presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción habla sobre la convocatoria de testigos en el presunto caso de corrupción del tren rápido Whoosh



Esta búsqueda se llevó a cabo tras interrogar a varios testigos que se suponía conocían el flujo de exportaciones de POME. Este esfuerzo forzado marca que los investigadores comienzan a encontrar un punto positivo en cuanto al modo de exportar los residuos que se transforman en productos de alto valor.

Para no ser descuidada, la AGO colabora ahora con la Agencia de Auditoría Financiera (BPK) y la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) para calcular el importe de las pérdidas estatales.

«Actualmente estamos procesando qué, los que tienen competencia son, por supuesto, BPKP o BPK», dijo.

Anteriormente se informó que el equipo de investigación del Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus) de la Fiscalía General (Kejagung) registró la sede de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales en Yakarta.

Esta búsqueda está relacionada con el presunto caso de corrupción en la exportación de Efluente de Molienda de Aceite de Palma (POME) en el año 2022. Esta se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre de 2025.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, confirmó que los investigadores de Roundhouse fueron directamente al campo en busca de pruebas sólidas relacionadas con el caso que se decía que tenían un valor fantástico.

«En cuanto a la búsqueda en la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales, es cierto que hay varias acciones y acciones legales, medidas legales tomadas por los investigadores de Roundhouse», dijo Anang en la Fiscalía General, el viernes 24 de octubre de 2025.