5 Los aviones de combate se producen más a lo largo de la historia, No3 es el pilar de la Fuerza Aérea

Yakarta, Viva – Desde la época La Guerra Fría al presente, varios de avión de combate logró registrar la historia como los aviones más ampliamente producidos del mundo. No solo confiables en el campo de batalla, los cinco Jets también son famosos por sus costos operativos relativamente asequibles, un rendimiento difícil y las impresionantes cifras de exportación.

Reportado por Viva de WionewsAquí hay cinco aviones de combate exitosos que dominan el cielo y se convierten en la columna vertebral del poder del aire en docenas de países.

1. MIG-15-LEYENDA SOVIETA INMAGADA



VIVA militar: MIG-15 de Corea del Norte Mikoyan Mikoyan Fighter Jet

Número de producción: más de 18,000 unidades

Papel: avión de combate

Producido por primera vez en 1947, el MIG-15 se convirtió en un ícono de los aviones de combate soviéticos, así como los récords mundiales como los aviones más de combate. Este avión es famoso en el campo de batalla coreano, a menudo tratando directamente con F-86 Saber.

Sus ventajas se encuentran en precios baratos, fácil mantenimiento y capacidades de maniobra calificadas. No es de extrañar que este avión se exporte masivamente a Asia, África, a Europa.

2. Mig-21-Si Supersonik Andal



Viva militar: Mikoyan-GuRevich MIG-21 Jet de combate Bed Militar Soviets Union

Número de producción: alrededor de 11,000 unidades

Papel: jet de combate supersónico

Apodado «Fishbed», Mig-21 es uno de los aviones de combate supersónicos más exitosos del mundo. La velocidad sobre Mach 2 y un diseño aerodinámico simple lo hace popular entre muchos países, especialmente en Asia y África.

Con un precio relativamente asequible en el rango de $ 2-3 millones por unidad, este avión continúa utilizándose hasta ahora, incluso muchos se han modificado localmente para mejorar sus habilidades.

3. F-16 Fighting Falcon-Mainstay Soy



F-16 Fighting Falcon 5to en el Escuadrón Aéreo de 3 de Iswahjudi Lanud actualizado

Producción total: más de 4,600 unidades

Papel: luchador múltiple

Lanzado a fines de la década de 1970, F-16 Fighting Falcon se convirtió en un avión de combate en el pilar en más de 25 Fuerza Aérea. Todavía producido hoy, F-16 es famoso por la agilidad, la flexibilidad de la misión y el amplio soporte de mejora.

Aunque el precio de un nuevo avión está en el rango de RP400 mil millones a RP1 billones, la capacidad de los ataques de aire al aire para los ataques terrestres lo convierte en el avión de combate occidental más vendido en la era moderna.

Uno de los países que tiene F-16 es Indonesia. El Elang de Hierro de los Estados Unidos (EE. UU.) Ahora se basa en una serie de ubicaciones como el escuadrón de aire 3, el escuadrón aéreo 14 Lanud iswahjudi Madiun y escuadrón aéreo 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Fuerza Aérea en la cuenta de Instagram @militar dijo, Indonesia ordenó 12 unidades F-16. Este avión de combate aterrizó por primera vez en la patria en 1989. La llegada de este avión a Indonesia se llevó a cabo en tres olas. La entrega para la primera ola se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1989. En cuanto a la segunda y tercera onda, la entrega se llevó a cabo en etapas el 7 de septiembre de 1990 y el 22 de septiembre de 1990.

Como uno de los equipos de defensa de principios, la Fuerza Aérea de Indonesia continúa realizando una serie de esfuerzos de modernización para este avión de combate, uno de los cuales es a través del programa de actualización de la vida media de la vida de Falcon mejorada (EMLU) que se ha llevado a cabo desde 2017.

4. F-4 MOUN IC PERANG VEITAM II-ION ION

Número de producción: más de 5,000 unidades

Papel: luchador múltiple

La primera vez en 1958, F-4 Phantom II se convirtió en uno de los aviones de combate estadounidenses más famosos. Operando en la Guerra de Vietnam, el Medio Oriente, a otros conflictos, F-4 es famoso por dos máquinas de alta potencia, cabina de dos asientos y velocidad de Mach 2+.

Este avión se exportó ampliamente a los aliados de la OTAN y siguió siendo un símbolo del poder aéreo estadounidense en su tiempo.

5. F-86 Sabre-Early Jet Era Star

Producción total: más de 9,800 unidades

Papel: guerrero/intercepción

Debutó en octubre de 1947, F-86 Saber se convirtió en el principal rival del MIG-15 en la Guerra de Corea. Con una velocidad máxima de alrededor de 1.100 km/hora y una buena capacidad de maniobra, F-86 se estableció como el principal avión de combate Western Alies después del mundo del mundo II.

Producido no solo en Estados Unidos, sino también en varios otros países, Saber se ha convertido en un símbolo de la supremacía aérea temprana de la época en el avión.

¿Por qué estos aviones son tan populares?

Estos cinco aviones de combate tienen similitudes que lo hacen en demanda en el mercado global:

Bajos costos operativos: mantenimiento eficiente en combustible y fácil.

Alta durabilidad: capaz de operar en diversas condiciones climáticas y ambientales.

Producción en masa: hacer que los precios sean más asequibles y facilita las exportaciones.

Flexibilidad de la misión: adecuada para batallas aéreas, ataques de tierra, intercepción.

Esta combinación de factores hace que continúen utilizándose, incluso décadas después de ser volados.