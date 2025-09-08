5 La emoción de la fiesta del pueblo en Pestapora 2025

Yakarta, Viva – Pestapora 2025 no solo festivales de música con cientos de artistas, sino que también presentan diferentes matices a través del programa La fiesta del pueblo.

Este concepto lleva la atmósfera de los espacios sociales indonesios a la mitad del festival, haciendo que los visitantes se sientan más cerca de la cultura local. Aquí hay 5 emociones de las partes del pueblo durante la implementación de Pestapora, que se celebró del 5 al 7 de septiembre de 2025.

1. Square es un punto de reunión

Esta área está diseñada como el centro de la reunión de visitantes. No solo para disfrutar de las actuaciones musicales, sino que también se convierte en un espacio interactivo donde las personas pueden compartir energía positiva y familiarizarse con otros conocedores del festival.

2. Banjar matizado a Bali

Los matices de la cultura balinesa se sienten en esta zona. El desfile festivo, la música cruzada, a los colores típicos de la isla de los dioses, los visitantes parecían ser invitados a volar a Bali sin salir de Yakarta.

3. Festival Depot y Angkringan

Ambos puntos son un lugar favorito para relajarse y tomar fotos. La atmósfera presenta una combinación de tradición y modernidad, haciendo que las interacciones en el festival se sientan más cálidas y familiares.

4. Inauguración de Tugu el día de la inauguración

El Festival Director de Kiki Aulia Ucup también inauguró un monumento especial como símbolo del comienzo de la serie de eventos.

«Este año, Pestapora quiere presentar una experiencia que los visitantes nunca antes habían sentido. Una de ellas es la fiesta de las estrellas, que da los matices del festival en el festival, una experiencia con un toque de cultura indonesia que es tan gruesa», dijo Kiki Ucup en su declaración, citada el lunes 8 de septiembre de 2025.

5. El desfile de Swara Happy Collaboration

Este desfile balinés se convirtió en uno de los aspectos más destacados del segundo día. Los trajes coloridos, la música típica y el espíritu de celebración hacen que el desfile sea una experiencia inolvidable.

Según Gaby Inkiriwang, gerente de marketing de Bintang, el concepto de una fiesta de personas está destinada a que todos se sientan conectados.

«A través de la fiesta del pueblo, queremos crear un espacio donde todos se sientan involucrados, sin mirar el fondo o la historia», dijo.

Con más de 250 artistas en 17 etapas, Pestapora 2025 Una vez más, se demuestra no solo una fiesta de música, sino también una celebración de diversidad y cultura que se une.