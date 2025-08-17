¡5 Jet de combate más legendario de la historia, No1 se unió al 80 aniversario de la República de Indonesia!

Yakarta, Viva – En el mundo militar, el éxito de un avión de combate No solo medido por la velocidad o el poder de la destrucción. Factores como la flexibilidad, la confiabilidad, el éxito de la exportación y la capacidad de sobrevivir enfrentan nuevas amenazas son la clave de la continuidad.

Algunos jet pueden servir décadas, producidos en grandes cantidades y continuar mejorando en la tecnología para seguir siendo relevantes. Reportado por Viva de WionewsAquí hay cinco Jet de combate legendario que se considera más influyente en la historia:

5to flanco Su-27



Viva militar: Sukhoi SU-27 Flanker Aeronave de combate ruso militar

Volando en 1977, el flanco Su-27 se convirtió en la respuesta soviética al F-15. Este avión sorprendió a los analistas occidentales con lejano alcance, armas pesadas y agilidad extrema.

Una de sus ventajas distintivas son las maniobras de aire como Cobra Maniouver, que muestra una aerodinámica extraordinaria. SU-27 se desarrolló más tarde en varias variantes como SU-30, SU-33, a SU-35.

En la actualidad, el jet de la familia Flanker es operado por muchos países, incluidos China, India y Vietnam. Con la modernización continua, el SU-27 y la variante siguen siendo relevantes incluso en la época avión de combate sigiloso Quinta generación.

4. F-15 Eagle



Viva militar: Jet de combate de águila F-15 de la Fuerza Aérea Israelí

Si hay un avión de combate con una reputación casi perfecta, la respuesta es F-15 Eagle. Introducido en la década de 1970, este avión se dedicó a la superioridad del aire y demostró su grandeza con un récord de combate de más de 100 victorias de aire sin una sola derrota.

Con el tiempo, el F-15 se convirtió en el F-15E Strike Eagle, que pudo llevar a cabo la misión de los ataques de tierra. La última versión, F-15ex, está equipada con la última aviónica y capacidad de armas más grande.

Utilizado por los Estados Unidos, Israel, Japón, a Arabia Saudita, una combinación de velocidad, alcance y radar sofisticado hace que el F-15 siga siendo uno de los aviones más dominantes del mundo hasta ahora.

3. F/A-18 Hornet



Viva militar: Jet de combate F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos

Introducido en la década de 1980, F/A-18 Hornet fue diseñado específicamente para las necesidades de la Marina de los EE. UU. Este avión puede despegar desde la cubierta de un portaaviones estrecho y sobrevivir en condiciones extremas en el mar.

Además de ser utilizado por los Estados Unidos, Hornet también es operado por otros países como Australia y Canadá. La última variante, F/A-18E/F Super Hornet, viene con un mayor alcance, carga más grande y un sistema de aviónica moderno.

Hornet ha demostrado su papel en varios conflictos, desde la Guerra de la Bahía hasta las misiones modernas en el Medio Oriente. Su confiabilidad y adaptabilidad lo convierten en uno de los jet múltiples más confiables del mundo.

2. MIG-29 Fulcrum



Viva militar: Mikoyan Mig-29 luchador Fulcrum Russia

Lanzado a principios de la década de 1980, MIG-29 Fulcrum fue una respuesta soviética al éxito de F-16 y F/A-18 America. Este chorro está diseñado para operar en una pista áspera y usar una máquina doble para una confiabilidad adicional.

MIG-29 es famoso por su extraordinaria agilidad en el combate cerrado. No es de extrañar que este avión sea temido en la pelea de perros. Más de 30 países lo operan, incluidos India, Argelia y Serbia.

Las versiones modernas como MIG-29SMT continúan demostrando su dureza, aunque ahora ha comenzado a ser competido por la nueva generación de jet. Pero aún así, el MIG-29 es un ícono de la potencia aérea soviética que todavía está volando hasta ahora.

1. F-16 Fighting Falcon



Aeronave de combate de la Fuerza Aérea para la Formación 80 en Yakarta Sky durante el 80 aniversario de la República de Indonesia

Volando por primera vez en 1974, F-16 Fighting Falcon se convirtió en uno de los jet más populares del mundo. Se han producido más de 4.600 unidades y ahora se usan más de 25 países, desde Estados Unidos, Grecia, Corea del Sur hasta Indonesia.

La principal ventaja del F-16 es el sistema de vuelo por cable que lo hace muy ágil. Además, los precios relativamente asequibles y la facilidad de mantenimiento lo convierten en una opción favorita de muchos países.

Desde la Guerra del Golfo hasta la Misión Moderna, F-16 resultó confiable en varios roles, tanto como un avión de combate de aire y un avión de ataque terrestre de precisión. La última variante, F-16V, viene con radar sofisticado y aviónica moderna que asegura que este chorro siga siendo relevante a pesar de que tiene casi 50 años.

En el 80 aniversario de RI el domingo 17 de agosto de 2025, ocho aviones de combate F16 Falcon Fighter dividieron el cielo de la capital de Yakarta. Desde la cabina del avión, uno de los pilotos transmitió las felicitaciones del Día de la Independencia.

«Señor Presidente y todas las personas indonesias del luchador F-16 Fighting Falcon TNI Force Air Force. Le deseamos un feliz cumpleaños número 80 de la República de Indonesia. People unido, soberano y próspero, Indonesia avanzó.