5 Jet de combate con los costos operativos más caros del mundo, ¡el No 4 usado inmediatamente por la Fuerza Aérea!

Yakarta, Viva – Avión de combate es un símbolo de poder militar, así como una herramienta vital para mantener la soberanía de un país. Sin embargo, detrás de la sofisticación de la tecnología integrada, los costos operativos son muy fantásticos. Algunos jet incluso se tragaron decenas de miles de dólares solo por una hora de vuelo.

La tecnología de demonios, múltiples máquinas, sistemas de sensores modernos, para un mantenimiento súper complicado son los principales factores que hacen que sus costos operativos se hinchen.

Entonces, ¿qué aviones de combate se nombran actualmente los más caros de volar? La siguiente es una lista, reportada desde Wionews.

1. Lockheed Martin F-22 Raptor-Rp1.36 mil millones por hora

F-22 Raptor hecho en los Estados Unidos ocupa la posición superior como el avión de combate más caro del mundo. Sus costos operativos alcanzan alrededor de $ 85,325 o equivalentes a RP1.36 mil millones por hora.

Este número no es sin razón. F-22 está equipado con piel de sigilo de alta tecnología, dos máquinas de gran potencia y requiere un cuidado especial especial. El consumo de combustible también es mucho más alto que otros aviones de combate, lo que lo convierte en un desafío logística y financiero para cada país que lo opera.

2. Eurofighter Typhoon – Rp1.04 mil millones por hora



VIVA militar: jet de combate de typhoon eurofighter

En el próximo orden está Eurofighter Typhoon, la colaboración de varios países europeos. Este avión de rol múltiples cuesta alrededor de $ 60,000 a $ 65,000 (RP1.04 mil millones) por hora.

El alto costo se desencadena por la sofisticada aviónica europea, las características de sigilo parcial y las necesidades de cuidados intensivos. Aunque costoso, el tifón sigue siendo un pilar de muchos países europeos debido a la última combinación de velocidad, agilidad y tecnología que ofrece.

3. Lockheed Martin F -35 Lightning II -RP672 millones por hora

El F-35 Lightning II, también realizado en los Estados Unidos, tiene una variedad de costos operativos dependiendo de su versión, que es de entre $ 25,000 y $ 42,000 (RP672 millones) por hora.

Como el avión de quinta generación, el F-35 está equipado con sensores sofisticados, capacidades de sigilo y software actualizado. Esta complejidad hace que el mantenimiento de este avión no sea barato. De hecho, el proyecto F-35 se conoce como el programa de aviones de combate más caro de la historia, con una proyección de los costos de desarrollo y adquisición que alcanzan los $ 316 mil millones hasta 2037.

4. Dassault Rafale – IDR 320 millones por hora



Jets de combate Dassault Rafale de Indonesia

A diferencia del F-22 o el tifón que es muy caro, Dassault Rafale en Francia es relativamente «barato» con costos operativos entre $ 16,500 a $ 20,000 (RP320 millones) por hora.

Rafale está diseñado para equilibrar la agilidad y la asequibilidad de los costos. Con un motor doble, aviónica inteligente y un sistema de mantenimiento más eficiente, un chorro que pronto se fortalecerá Soy Esta es una opción popular en muchos países, incluida Indonesia.

5. Boeing F-15Ex Eagle II-RP464 juta por mermelada

F-15EX Eagle II es una versión moderna del legendario Jet F-15. Este avión de combate cuesta alrededor de $ 29,000 o aproximadamente RP. 464 millones por hora para operar.

Estos grandes costos provienen de máquinas dobles, más cargas de armas y los últimos sistemas de guerra electrónica. Aun así, el F-15ex está diseñado para tener una vida de hasta 20,000 horas de vuelo, lo que lo hace más duradero que muchos otros chorros modernos.

¿Por qué es tan costoso el costo de los aviones de combate?

El alto costo operativo de los aviones de combate modernos no es solo una cuestión de precio de combustible. Hay varios factores principales que influyen, incluyendo:

Tecnología de demonio que requiere capas especiales y cuidado adicional.

Grandes motores duales que consumen altas cantidades de combustible.

Sensores y aviónicos sofisticados que necesitan actualizaciones de rutina.

Mantenimiento complejo con técnicos experimentados de alto pago.

Además, las actualizaciones sostenibles sobre hardware y software también hacen que los costos operativos continúen aumentando de un año a otro.

Costos exorbitantes, pero aún es necesario

Aunque el precio es tan alto, los aviones de combate modernos siguen siendo una prioridad para la compra de muchos países. La razón es clara: la fuerza, la protección y la ventaja de la tecnología que llevan es crucial en el conflicto militar moderno.

Cada chorro se elige en función de las necesidades específicas de un país, a partir de la capacidad de la superioridad del aire, los ataques de tierra, hasta el apoyo táctico. Por lo tanto, los costos operativos exorbitantes se consideran comparables a su papel estratégico en el mantenimiento de la soberanía del país.