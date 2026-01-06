5 ideas prometedoras para actividades secundarias en 2026, ¡algunas pagan 5 millones de IDR por hora!

Jacarta – Propio segundo trabajo ahora ya no es sólo una tendencia, sino una estrategia financiera que es cada vez más relevante en medio de la incertidumbre económica global. Costo de vida en aumento, patrones cambiantes trabajarasí como la amenaza de la automatización están impulsando a muchas personas a buscar ingresos adicionales que sean más flexibles y sostenibles.

Lea también: ¡Nueva esperanza para quienes buscan empleo! Aquí hay 3 formas de conseguir un trabajo en 2026



Para 2026, segundo trabajo ni siempre importa trabajar un pequeño trabajo a tiempo parcial sin futuro. Mucho segundo trabajo de hecho, está diseñado para que pueda crecer y, en última instancia, convertirse en la principal fuente de ingresos.

Lanzando desde CªMartes 6 de enero de 2026, hay varios campos de actividad secundaria que se considera que tienen perspectivas brillantes debido a la alta demanda del mercado y el potencial de crecimiento a largo plazo.

Lea también: La Generación Z se desvía hacia la profesión obrera, de plomero a electricista se convierte en tendencia profesional en 2026



5 Segundo trabajo Prometedor en 2026



Ilustración de negocios laterales Foto : pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA

Lea también: ¿Qué es una Microcredencial? El secreto de la generación Z para conseguir un trabajo rápidamente en 2026



1. Consultas y Cursos Online

Cualquiera que sea el campo en el que haya estado, esta experiencia y conocimientos se pueden convertir en una actividad secundaria a través de servicios de consultoría. Muchas empresas buscan ahora expertos con experiencia sin tener que soportar los grandes costes de los empleados permanentes.

«Las empresas quieren asesoramiento de talentos senior sin la carga de enormes costos, y el talento experimentado quiere tener más control sobre cómo trabajan», dijo Brooke Kruger, fundadora y directora ejecutiva de la firma de búsqueda de ejecutivos de comunicaciones KC Partners.

Además de las consultas, los conocimientos especializados también se pueden agrupar en cursos en línea. El mercado mundial del aprendizaje electrónico se registró en 314 mil millones de dólares o alrededor de 5.243,8 billones de IDR en 2024 y se prevé que crezca a 615 mil millones de dólares o el equivalente a 10.270,5 billones de IDR en 2029. Esta condición abre enormes oportunidades para actividades secundarias basadas en la educación digital.

2. Servicios de experiencia técnica de Side Hustle

Se espera que la inteligencia artificial desplace muchos trabajos administrativos, pero no puede reemplazar trabajos técnicos como la reparación de tuberías, la instalación de aire acondicionado o la construcción de estructuras domésticas. Los servicios de experiencia técnica pueden incluso fijar tarifas de hasta 300 dólares estadounidenses por hora o alrededor de Rp. 5,01 millones.

Este campo también es atractivo para el modelo empresarial mediante adquisición, es decir, comprar un negocio de servicios existente a un propietario existente que desea jubilarse. Luego, el nuevo propietario llevó a cabo una modernización y eficiencia para aumentar la escala del negocio.

3. Envío directo

La industria del comercio electrónico continúa mostrando un rápido crecimiento. Un estudio de McKinsey señaló que los ingresos del comercio electrónico aumentaron de 15 mil millones de dólares o alrededor de 250,5 billones de IDR en 2005 a más de 1 billón de dólares o el equivalente de 16 mil billones de IDR en 2023.