¡5 herramientas de inteligencia artificial gratuitas de Google que rara vez se conocen pero que vale la pena probar!

VIVA – Google Resulta que detrás de Google hay muchas sorpresas AI Estudio. Además de nombres populares como Nano Banana, Veo 3.1 y NotebookLM, existen otras herramientas de inteligencia artificial que no mucha gente conoce, aunque sus funciones son interesantes, versátiles y todas pueden usarse de forma gratuita.

Esta herramienta no sólo es divertida de probar, sino que también proporciona una nueva experiencia que es a la vez educativa y creativa. Después de explorarlos uno por uno, me sorprendí porque en cuestión de minutos podía crear aplicaciones simples, remezclar música, explorar puntos de referencia del mundo virtualmente y crear alfabetos únicos a partir de temas extraños y antes impensables.

Algunas de estas herramientas parecen simples, mientras que otras son bastante sofisticadas para aplicaciones gratuitas. Pero todos apuntan al mismo futuro, una era en la que las ideas podrán realizarse instantáneamente con la ayuda de la IA. Lanzando desde Guía de Tome, aquí hay cinco herramientas de inteligencia artificial gratuitas de Google que son las más destacadas y deben probarse.

1. Tipo de generación

GenType puede ser la herramienta más exclusiva de esta lista. Imagínese, puede crear un conjunto completo de alfabetos de la A a la Z usando cualquier tema que elija.

Simplemente ingrese una idea como “nubes y arcoíris” o “tostadas de madera”, y GenType creará una forma de letra basada en ese tema usando el modelo Imagen 2. Los resultados son a veces divertidos, a veces artísticos, a veces absurdos, pero siempre divertidos de ver.

Una desventaja: todavía no admite puntuación. Entonces, cuando intento escribir algo como «La Guía de Tom», los resultados parecen un poco extraños. Pero para la creatividad, esta herramienta realmente mima la imaginación.

2. DJ de música FX

MusicFX DJ es una aplicación generadora de música en tiempo real que permite a cualquiera hacer que la música fluya como un DJ profesional, directamente desde el navegador sin software adicional.

Simplemente ingrese un mensaje como «línea de bajo house profunda de los 90» o «cuerdas de piano ambiental», luego configure el tempo, la clave y la intensidad con los controles deslizantes disponibles. La música seguirá fluyendo y cambiando según tus órdenes.

Si nunca antes has hecho música, es posible que te cueste un poco acostumbrarte a esta herramienta. Pero me encanta cómo MusicFX DJ hace que el proceso creativo sea tan fácil sin equipos complicados.