5 hermosos artistas involucrados en el tema de sugar babies y terceras personas, la última es Davina Karamoy

Jacarta – Los problemas de infidelidad y las acusaciones de ser amante de un funcionario están volviendo a calentar el mundo del espectáculo del país. En los últimos años, varias artistas femeninas se han convertido repentinamente en el centro de atención del público porque se las ha relacionado con hombres influyentes, desde funcionarios hasta empresarios. Aunque algunas cuestiones comienzan con la especulación de los internautas, el impacto a menudo resulta en una condena masiva.

Último, nombre Davina Karamoy dejarse arrastrar. Sin embargo, antes que él, otras figuras públicas también vivieron situaciones similares. El siguiente es un resumen de bellas artistas que fueron afectadas por rumores de ser una tercera persona o bebé de azúcarcompleto con aclaraciones para cada uno. ¡Puaj, desplázate!

Davina Karamoy



Davina Karamoy. Foto : Instagram @davinaakaramoy

El tema que arrastra a Davina Karamoy surgió a principios de diciembre de 2025. La actriz de la película Ipar Is Maut fue acusada de tener una relación especial con el exministro de Juventud y Deportes, Dito Ariotedjo.

El chisme comenzó con las subidas de los internautas destacando la coincidencia de que Davina y Dito estaban en el mismo concierto. Davina inmediatamente negó esta acusación.

«Me confunde por qué puede haber chismes como este, aunque no haya nada allí», dijo Davina en su aclaración, al tiempo que calificó el tema de difamación y abrió la oportunidad de acciones legales.

Celine Evangelista

El nombre de Celine Evangelista se vio arrastrado a la vorágine de cuestiones delicadas cuando compareció en un juicio por corrupción minera a finales de 2023. Fue acusada de recibir fondos y de tener una relación especial con el fiscal general ST Burhanuddin porque éste la llamaba «papá».

Celine negó inmediatamente esta acusación. Explicó que su relación era puramente familiar.

«Indah (la hija del fiscal general) y yo somos amigas, y mi madre es como mi madre», dijo Celine.

La Fiscalía General también confirmó que no existía ninguna relación especial fuera del contexto familiar.

Syahrini

Antes de casarse con Reino Barack, se rumoreaba que Syahrini era la sugar baby de un holandés llamado Laurens. Este problema surgió después de que el hombre subiera chats y videos antiguos que provocaron especulaciones públicas.

La aclaración vino por parte de Syahrini a través del hijo biológico de Laurens, quien dijo que el hombre era solo un padre adoptivo. Syahrini también enfatizó que su relación no era más que una relación familiar, y Laurens luego admitió que él no era el sugar daddy del cantante.