5 Hechos terribles de la muerte del brigada Esco, cuello atado a la cuerda hasta que la esposa se convirtió en sospechosa

Lombok, en vivo – El caso de la muerte de la policía de Brigadier Esco Faska que depende de West Lombok Regency, West Nusa Tenggara (NTB), todavía está en el centro de atención pública. La policía encontró muchas irregularidades, desde objetos contundentes en el cuerpo de la víctima hasta el desarrollo de una fuerte acusación de actos criminales de persecución.

Leer también: ¡Alarmante! La policía puso al brigadier Rizka como sospechoso en el asesinato de su propio esposo Brigadier Esco



Aún más sorprendente, la última investigación determina la esposa de la víctima, Bryptu Rizka Synthiancomo sospechoso.

El siguiente es un resumen de cinco hechos importantes que se han revelado hasta ahora relacionados con la muerte. Brigadid.

Leer también: Resultados de la autopsia de Brigadier Esco: la policía encuentra violencia en el cuello



1. Heridas de objeto contundente en el cuerpo de la víctima

Director de Investigación Criminal General Polda ntbKombes Pol. Syarif Hidayat, dijo que había indicios de heridas para golpear objetos contundentes en el cuerpo del brigadier Esco.

Leer también: La razón de la Unidad de Policía de Investigación Penal por la montaña en el caso de la muerte del brigadier Nurhadi



Este hallazgo se convirtió en una de las bases para que la policía profundice la investigación. Aunque el punto exacto de la herida no se explicó en detalle, los resultados de la autopsia completa del equipo forense del Hospital Bhayangkara Mataram luego reforzaron los signos de violencia.

2. El cuello de la víctima experimenta violencia

Los resultados de la autopsia muestran violencia en el cuello de la víctima. Este hecho refuerza la acusación de que el brigada Esco no murió naturalmente, sino que fue víctima de actos criminales. La policía ya no solo está rastreando la causa de la muerte, sino que también explora la posibilidad de persecución que conduce a la muerte.

«Violencia en el cuello de la víctima», dijo Kombes Syarif al dar información en Mataram, martes 26 de septiembre de 2025.

3. Asistido Asesinato premeditado

Kombes Syarif enfatizó que los investigadores exploraron dos artículos diferentes en este caso. Primero, la presunta persecución resultó en la muerte como regulada en el artículo 351 párrafo (3) del Código Penal.

En segundo lugar, la posibilidad de asesinato planificado de acuerdo con el artículo 340 del Código Penal. Hasta ahora, la investigación aún está en curso con varias pruebas recolectadas.

4. El teléfono celular de la víctima es una prueba importante

La policía encontró un teléfono celular perteneciente al brigadier Esco en la escena. Este artículo se usa como evidencia importante para rastrear la comunicación de la víctima antes de morir. El equipo de Laboratorio Forense Bareskrim estuvo involucrado para piratear el contenido del teléfono celular, cuyos resultados se igualarán con las declaraciones de los testigos, incluidas las familias y los residentes locales.

Además, la policía también usó perros rastreadores para rastrear evidencia adicional sobre dónde se encontró el cuerpo de la víctima. Todos estos pasos se llevan a cabo para fortalecer los presuntos actos penales e identificar el papel de los perpetradores.

5. La esposa de la víctima fue arrestada y se convirtió en sospechoso

El hecho más sorprendente surgió cuando la policía estableció oficialmente a la esposa de la víctima, el brigada Rizka Sintiyani, como sospechoso. Esta determinación se anunció después de que los investigadores realizaron un título de caso y declararon todos los procedimientos de acuerdo con los estándares operativos.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, confirmó que Rizka fue nombrado sospechoso el viernes 19 de septiembre de 2025 por la noche. Sin embargo, la policía no ha revelado aún más si hay otros sospechosos que estuvieron involucrados.

Cronología del descubrimiento del cuerpo de Brigadier Esco

El brigadier Esco fue descubierto por primera vez por los residentes el domingo 24 de agosto de 2025 alrededor de las 11:30 Wita. Su cuerpo era supino debajo de un pequeño árbol en las colinas de Nyiur Lembang Dalem Hamlet, Bridge Village, West Lombok. El cuello de la víctima está atado a una cuerda, mientras que en su cuerpo todavía está unido a ropa completa con artículos personales como relojes, llaves de motocicletas y teléfonos celulares.

La información se extiende rápidamente en la comunidad a la policía. Luego, el equipo evacuó el cuerpo de la víctima e hizo la escena del crimen. La identidad de la víctima se confirma a través de artículos privados encontrados en la ubicación.

En la actualidad, el equipo conjunto de la Policía Regional de NTB y la Policía Regional de West Lombok continúan trabajando para investigar este impactante caso. Varios testigos, incluidas familias y residentes que encontraron el cuerpo, habían sido cuestionados.

Los investigadores enfatizaron que este caso no era definitivo. Aunque la esposa de la víctima ha sido nombrada como sospechosa, la posibilidad de otros sospechosos aún está abierta.