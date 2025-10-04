5 Hechos rápidos que necesitas saber

El nacido en Nueva Zelanda NASCAR y el piloto de los Supercars Shane Van Gisbergen, mejor conocido por los fanáticos como SVGha establecido una imagen como uno de los ascensores más de riesgos en portavoz.

Desde su reinado de dominio en Supercars en AustraliaHa hecho historia en NASCAR en las calles de Chicago en 2023, y su ascendencia puede describirse como notable. Sin embargo, lo que se olvida tan fácilmente es la base familiar de ese éxito.

La familia Shane Van Gisbergen ha sido el punto central del viaje de Shane. Comenzando con la influencia de su padre en la conducción de rally enérgico, y su madre lo presionó en la persona y el competidor que está hasta la fecha.

Los siguientes son cinco hechos rápidos sobre las personas que estaban detrás de la Ascensión SVG.

1. Racing corre en la sangre gracias a papá Robert

Cada historia de carreras comienza en algún lugar, y para Shane Van Gisbergen, comenzó con su padre, Robert Van Gisbergen. Un ex piloto de rally, Robert falleció más que un solo amor por los autos; Le dio a Shane su primer sabor al automovilismo. Cuando Shane tenía solo cinco años, Robert le compró un ATV. Ese solo regalo provocó una pasión que definiría su vida.

Robert era más que un padre de apoyo en el stand; Era prácticamente involucrado. Le dio a Shane las lecciones sobre lo que se necesita para ser un niño disciplinado y duro para tener éxito.

2. Mamá Karen fue el ancla emocional de Shane Van Gisbergen

Detrás de cualquier valiente chofer, generalmente existe un ancla confiable, y en el caso de Shane, era su madre, Karen Wallace. Karen era la hija de un Zealander británico, con su enfoque equilibrado para el estilo de vida de las carreras y la calidez y la conexión a tierra. Ella había sido el corazón emocional de la familia; Ella siempre estaba allí en la pista, animando al margen, y levantó a Shane Van Gisbergen cuando las cosas habían salido mal.

Sus sacrificios eran innumerables, ya sea asegurando que Shane tuviera equipo disponible para competir o ir con él mientras pasaba por varios puntos en su carrera.

En 2016, Shane siguió adelante para dedicar su victoria de Supercars 500 a sus padres y se dio cuenta de lo esenciales que habían sido a lo largo de su camino. Ella murió en abril de 2024, dejando un gran campo vacío, pero su influencia está dejando una impresión en él.

3. Honrando el legado de Karen en la pista

La muerte de su madre resultó en una vida cambiada para Shane Van Gisbergen, y él decidió ir y correr en su memoria. Con Nascar usó la librea de «Wallace» en su automóvil, que era un gesto conmovedor que simboliza la presencia constante en su carrera de carreras.

Shane Van Gisbergen ha declarado que las carreras también era un mecanismo de afrontamiento, ya que lo ayudó a procesar sobre su dolor, y su memoria fue restaurada. Este gesto encontró un nuevo amigo en los fanáticos que conocían la naturaleza frágil de un conductor agresivo que tenía riquezas en la escena de las carreras.

4. Hermana Lauren: Guerra de viaje por carretera de la familia

La hermana pequeña Lauren creció en el estilo de vida familiar de Motorsports. La infancia se había llenado de viajes por carretera por el país para ver las carreras en Nueva Zelanda, que habían arruinado y reunido a los hermanos.

Hoy, Lauren continúa apareciendo regularmente para acompañar a su hermano a los eventos, sintiendo un sentido de identidad y equilibrio para su concurrido calendario internacional. En el caso de Shane Van Gisbergen, la presencia le recuerda que, en un avión que sea un avión que pueda volar para volar, la familia siempre es la constante principal.

5. Una dinastía de carreras Kiwi con raíces europeas

La historia de Shane Van Gisbergen también es una historia de patrimonio. Karen, siendo de ascendencia británica de Zealand, y Robert, siendo holandés, este último le dio a Shane una herencia cultural diversa, que le inculcó la valentía de prosperar en la isla.

Tales valores en la familia de la resiliencia, la unión y la pasión lo vieron convertirse en una estrella del automovilismo global de un prodigio de karting. En lugar de ser únicamente una cuestión de ambición personal, su hito ganó en el 2023 Race Street ChicagoLo que fue testigo de que sorprendió a los fanáticos de NASCAR con la primera obligación, demostró que un cambio de dinastía estaba corriendo.