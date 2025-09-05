5 Hechos rápidos que necesitas saber

Nacida en Minsk, Bielorrusia, Aryna Sabalenka fue criada por sus padres, Yulia y Sergey Sabalenka. También tiene una hermana menor, Tonechka, que nació más de una década después de Aryna.

Yulia, la madre de Aryna, es una presencia de apoyo Tanto en la vida como en los crecientes canales sociales de Aryna. Con frecuencia viaja a los partidos, apareciendo en las gradas durante las celebraciones del título, y ocasionalmente comparte vislumbres de esos momentos en su propio Instagram, una vez que se refiere a los trofeos del Abierto Australiano de Aryna como «gemelos» y en broma pidiendo «trillizos».

Aquí hay Cinco hechos rápidos Sobre la familia de Sabalenka debes conocer.

1. Sergey Sabalenka era un atleta mismo

Antes de que Aryna tuviera una raqueta, su padre Sergey soñaba con una carrera en hockey sobre hielo. Ese camino era Atravesado por un accidente automovilístico En su adolescencia, pero su amor por los deportes se mantuvo fuerte. Fue él quien llevó a Aryna, de seis años a una cancha de tenis, provocando su amor por el juego.

«Un día, mi papá me estaba llevando a algún lugar del auto, y en la forma en que vio canchas de tenis», dijo Aryna. «Entonces me llevó a las canchas. Realmente me gustó y lo disfruté y así fue. Así es como comenzó». Comenzó a entrenar en la Academia Nacional de Tenis en Minsk en 2014, comenzó a competir a nivel junior en 2015, y se podría decir que el resto es historia.

Su espíritu atlético compartido forjó un poderoso vínculo. Aryna acredita su incendio competitivo y su perspectiva optimista de la influencia de su padre; Recordando cómo siempre «se centró en las cosas positivas» y la inspiró a llevar esa mentalidad tanto dentro como fuera de la corte.

2. Muerte inesperada de Sergey

En 2019, Sergey falleció trágicamente de la meningitis. Su repentina pérdida fue un golpe aplastante para Aryna, tanto personal como profesionalmente. Ella ha hablado sobre cómo la dejó luchando por actuar en la corte, admitiendo que hubo un período en el que «no podía servir» debido a la Peso de su dolor.

«La forma en que me crió, siempre me dijo que tenías que pelear», dijo Aryna. «Tienes que trabajar duro … siempre fue positivo, divertido y siempre trató de mantenerse fuerte».

A pesar de la angustia, Aryna Encontré un camino a seguir. Con el apoyo de un psicóloga y una entrenadora biomecánica, trabajó para reconstruir su fuerza mental y refinar su juego. Esos meses de recuperación se convirtió en un punto de inflexión En su carrera, dando forma a la resistencia y un enfoque que luego la llevó a las victorias de Grand Slam.

3. Mamá orgullosa y sutil Jokester

La presencia de Yulia no se limita a animar desde las gradas; Su personalidad ocasionalmente también brilla. En una ceremonia del Trofeo Abierto de Australia, ella juguetonamente criticó la similitud de las victorias de Aryna: «Como si fueran gemelos … podrías jugar diferentes tipos … ¿Intenta los otros Slams?»

Esos momentos alegres destacan la calidez y el humor que alimentan el sistema de apoyo de Aryna. Yulia’s publicaciones en las redes sociales–Las instantáneas de viajes y exhibiciones orgullosas de los trofeos de Aryna: a los fanáticos, una visión detrás de escena de una familia muy unida para su campeón.

4. Un vínculo hermético que la da forma a

La hermana menor de Aryna, Tonechka, es parte de eso apoyo fundamental también. A pesar de la brecha de edad significativa, Aryna ha adoptado el papel de la hermana mayor con la devoción: Today actúa como mentor, amigo y modelo a seguir.

Ella ha dicho que la presencia de Tonechka la motiva. A través de sus éxitos, Aryna espera dar un ejemplo inspirador para su hermano menor, mostrando ese arduo trabajo, perseverancia y orgullo familiar son las verdaderas claves para alcanzar los sueños de uno.

5. Un objetivo compartido entre padre e hija

Antes de su fallecimiento, Sergey creía profundamente en el potencial de Aryna. Él fue uno de los primeros en reconocer que ella tenía el impulso y el talento para convertirse en uno de los grandes del deporte. Juntos, hicieron un pacto sincero: Aryna prometió ganar al menos un par de títulos de Grand Slam antes de cumplir 25 años.

Ese objetivo se convirtió en un Luz guía para su carrera. Ganando el Abierto de Australia en 2023 y 2024junto con el US ABIERTO EN 2024Aryna cumplió su sueño compartido. Cada vez que compite al más alto nivel, honra tanto la creencia de su padre en ella como la promesa que hicieron juntos.