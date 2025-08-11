5 Hechos rápidos para saber

No hay duda de que Cameron Young está en una racha caliente en este momento. Con su reciente victoria en el Campeonato de Wyndham y su quinto lugar en FedExcup St. JudeYoung está haciendo avanzar en la tabla de clasificación. Mientras Young se prepara para el próximo campeonato de 2025 BMW, echemos un vistazo a uno de sus mayores seguidores, su esposa. Aquí hay 5 hechos rápidos que necesita saber sobre Kelsey Dalition, la esposa de Cameron Young.

1. Kelsey Dalition es increíblemente privada

Con lo que parece estar muy limitado a ninguna presencia en las redes sociales en 2025, Kelsey Dalition mantiene una vida notoriamente privada. Desde una boda discreta hasta detalles limitados sobre sus 3 hijos, la dalición prefiere volar bajo el radar cuando se trata de su vida privada. Sin embargo, esto no le impide hacer Apariciones regulares en eventos de PGA Tour en apoyo de su esposo. A menudo se ve fuera de las cuerdas, junto con sus hijos, animando la ilustre carrera de Young.

2. Dalición y Young se casó cuando tenía 23 años

Young y Dalition se casaron cuando Young tenía 23 años. Casi al mismo tiempo, su carrera comenzó a despegar. Young se llevó a casa el 2022 PGA Tour Novato del año Alrededor del momento en que se casaron. Desde que la pareja intercambió votos, Young y Dalition han recibido a dos hijos y una hija, compraron su primera casa, y ahora Young tiene su Primera victoria de PGA Tour debajo de su cinturón.

3. Kelsey y Cameron comparten 3 niños juntos

Nacidos en 2022, Kelsey y Cameron comparten un hijo juntos, Henry. A menudo se le ha visto con dalición al margen de los torneos de Young. Young atribuye sus momentos relajantes del curso a estar cerca de su familia. En un Entrevista con GolfDigest Dicho,

«Creo que te mantiene un poco más fresco. Subes del campo y puedes olvidarte un poco del golf, lo cual es realmente agradable».

Desde entonces, la pareja ha recibido a dos hijos más, pero se sabe poco sobre ellos. Según un video del Genesis Invitational de 2025 publicado por el Tour de PGASe les puede ver asistiendo a una ronda de práctica para Young. Según el título, sus nombres son Vivienne y John.

4. Kelsey Dalition y Cameron Young conectados en la universidad

Young y Dalition anularon un romance gracias a su tiempo juntos en la Universidad de Wake Forest. Sin embargo, parecen haberse conocido por mucho más tiempo. En una entrevista con Semana de golf, Young dio una idea de su historia declarando,

«Hemos conocido a su familia desde que vivíamos en Garrison. Jugué hockey para su padre y con su hermano», dijo Young. «No son una familia de golf en absoluto, por lo que Kelsey todavía está aprendiendo las cuerdas. En realidad es genial para mí, porque lo último que quiero hacer cuando llego a casa es preguntas de respuesta como, ‘¿Por qué sacaste un 9-hierro el 16?’ Eso haría que mi cabeza explote, así que ha sido una bendición «.

5. Dalición alentó un cambio antes de la temporada 2023 de Young

Al Campeonato 2023 PGA En Oak Hill Country Club, Young presentó un nuevo aspecto sorprendente. Conocido por su barba siempre presente, Cameron llegó a Rochester, Nueva York, con una cara afeitada limpia. Cuando se le preguntó sobre este cambio, Young acreditó a su esposa Kelsey con la decisión.

«Honestamente, mi esposa simplemente dijo, ¿por qué no te afeitas? No fue como … no creo que me viera terrible. No lo sé», dijo Young. «Sí, probablemente no he sido afeitado limpio desde que nació nuestro primer hijo [last July]. «