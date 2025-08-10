5 hechos impactantes que hicieron que Dino Patti Djalal creyera que la muerte de Arya Daru no era suicidio

Yakarta, Viva – Caso de la muerte diplomático Young Indonesia, Arya Daru Pangayunan, todavía deja un gran misterio. Adivinar suicidio Lo que fue transmitido por la policía fue considerado por muchos partidos para no tener sentido, incluso por el ex embajador de la República de Indonesia a los Estados Unidos, Dino Patti Djalal.

Método inusual

Dino declaró explícitamente que era difícil aceptar la conclusión de que Arya Daru terminó su propia vida. Según él, hay demasiadas irregularidades que hacen que esta teoría del suicidio sea ilógica.

Dino reveló que la primera razón fue la forma de muerte muy antinatural de Arya Daru. «La primera vez que lo escuché suicidarse con su cabeza, nunca había oído que alguien terminó la vida de esa manera. VIVA Domingo 10 de agosto de 2025.

Asignación a Finlandia

La segunda razón, continuó, Arya Daru estaba esperando la asignación a Finlandia, uno de los países que se convirtió en una colocación de sueños para el diplomático indonesio. Como ex diplomático, Dino entiende que las tareas en el extranjero suelen ser los momentos tan esperados.

«Como diplomático, entiendo que las personas que quieren publicar en el extranjero se sienten muy entusiasmadas, porque abrirá una nueva página en su vida y carrera en el extranjero. Por lo tanto, esta psicología es muy incompatible con las personas que experimentan depresión al suicidio», explicó.

«Incluso si tiene problemas en el país, los diplomáticos que quieran publicarlo sentirán ‘Alhamdulillah, dejaré todas las cargas porque publicaré en el extranjero’. Entonces, por todo lo que la teoría del suicidio no tiene sentido», continuó.

No hay último mensaje para la familia

Dino también destacó la ausencia de un mensaje de despedida dejado por Arya Daru por su esposa e hijos. «Las personas que están muy cerca de sus familias generalmente dejarán un mensaje privado, especialmente si decide terminar la vida. En este caso, Arya Daru no queda un mensaje», dijo.

La pérdida del teléfono celular plantea un signo de interrogación

El cuarto hecho de que según Dino fue muy extraño fue la pérdida del teléfono celular de Arya Daru, que hasta ahora no se encontró. Argumenta que alguien que quiere suicidarse generalmente no dejará de lado su teléfono celular, porque se convierte en el último medio de comunicación o en un lugar para almacenar notas importantes.

«Si alguien quiere suicidarse, generalmente no se quitará el teléfono celular porque verificará todas las cosas que están en el teléfono celular y tal vez también hará la última comunicación en el teléfono celular», explicó.

Huellas digitales vacías y CCTV incompleto

Finalmente, Dino enfatizó que no había huellas digitales de otra persona, pérdida de teléfonos celulares y grabaciones de registros de CCTV en la escena que fortalecía la supuesta acción planificada.

«Quinto, Sidik se convierte en otras personas que no se encuentran, y el teléfono celular no se encuentra, entonces CCTV en la ubicación no está lleno y completo. Esto da lugar al Exan de que este es un asesinato que está perfectamente planeado», dijo.