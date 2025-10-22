5 hechos horribles sobre el PSG tras derrotar al Leverkusen 7-2

VIVA – El Paris Saint-Germain se mostró superior ante el Bayer Leverkusen en la tercera jornada. Campeones de Liga en el estadio BayArena, miércoles 22 de octubre de 2025 temprano en la mañana WIB. El equipo de Luis Enrique se impuso por 7-2 en un partido marcado por dos tarjetas rojas y un drama de penalti.

PSG Inmediatamente presionado desde el inicio del partido. Así, Willian Pacho logró rematar de cabeza un centro de Nuno Mendes en el minuto siete para abrir el marcador 1-0.

Sin embargo, la situación se volvió tensa cuando Leverkusen tuvo que jugar con 10 jugadores tras la expulsión de Robert Andrich en el minuto 32.

Cuatro minutos más tarde, el PSG también perdió a Illia Zabarnyi, que fue expulsado por el árbitro por una infracción en el área. Aleix García luego convirtió un penalti para igualar el marcador 1-1.

No pasó mucho tiempo para que Desire Doue volviera a poner al PSG por delante 2-1, antes de que Khvicha Kvaratskhelia y Doue añadieran dos goles adicionales para cerrar la primera parte con un marcador de 4-1 para los visitantes.

En la segunda mitad, el PSG siguió dominando. Nuno Mendes marcó el quinto gol de su equipo en el minuto 50, pero García logró reducir el marcador a 2-5. Ousmane Dembéléque acababa de recuperarse de una lesión, también consiguió su nombre en el marcador en el minuto 66.

Hacia el final del partido, Vitinha cerró la fiesta del gol del PSG con un potente disparo en el minuto 90. Esta victoria refuerza la posición del PSG en lo más alto de la clasificación del grupo y confirma su ambición de defender el título de la Liga de Campeones esta temporada.

Por otro lado, esta victoria también se saldó con al menos 5 hechos para el PSG. ¿Cómo qué? El siguiente es un resumen informado por Opta:

1. El Paris Saint-Germain ganó su duodécimo partido de Liga de Campeones en 2025 (2D), igualando al Real Madrid en 2014 y al Bayern de Múnich en 2001 como el equipo con más victorias en un año natural en la competición.

2. El Paris Saint-Germain marcó al menos 4 goles en la primera parte de un partido de la Liga de Campeones por primera vez desde el 25 de octubre de 2022 contra el Maccabi Haifa (también victoria por 4 – 7-2)

3. Esta victoria significa que Les Parisiens han ganado tres partidos contra el Leverkusen. El Bayer Leverkusen nunca ha ganado al PSG en un partido oficial europeo.