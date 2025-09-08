5 hechos del parlamento indonesio desmontado por Rieke Diah Pitaloka, el desempeño de los miembros se disolverá

VIVA – Rieke Diah Pitalokamiembro DPR RI Lo que se conoce como su papel icónico como Oneng en la comedia de situación de Bajaj Bajuri, nuevamente agitó al público con una afilada declaración en el podcast Denny Sumargo.

Leer también: Más popular: Rieke Diah Pitaloka descargó la actuación de Uya Kuya-Eko Patrio, Encuy Preman Pension fue encontrada muerta en casa



En esta conversación viral, Rieke reveló una serie de hechos asombrosos sobre el parlamento indonesio, que van desde la posibilidad de disolución hasta la controversia de los salarios y los beneficios que continuaron en el centro de atención. Esta declaración no solo provocó discusiones, sino que también abrió el velo sobre la dinámica detrás de la institución de los representantes de las personas. Los siguientes son hechos sobre el DPR RI que fue demolido por Rieke Diah Pitaloka, como se resume del podcast de YouTube Denny Sumargo.

Salario polémico y subsidio para el parlamento indonesio

Leer también: ¿La educación de Mulan Jameela está en el centro de atención, en el sector importante del DPR pero los graduados de la escuela secundaria?



El tema de los salarios y beneficios de los miembros del Parlamento Indonesio siempre ha sido un tema que invita a la controversia. En el podcast, Rieke destacó la asignación oficial del hogar que alcanzó los 50 millones de RP50 por mes, el número que se amplió muchos ojos.

«Salario, la asignación de la casa más concurrida es la asignación doméstica más grande de Rp50 millones por mes», dijo Rieke Diah Pitaloka.

Leer también: Rieke Diah Pitaloka revela cómo disolver el DPR



Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el ingreso total de los miembros del DPR, decidió no especificar y sugerir encontrar información en Internet, considerando que los datos han circulado ampliamente. Para Rieke, quien ha servido como miembro de los DPR cuatro períodos, la cantidad de salario y asignación no es el foco principal, sino solo algo relativo.

Además, Rieke también aludió a la asignación de rendimiento (tukin) en varias instituciones estatales, especialmente en el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), que según él alcanzó el 300 por ciento del salario básico.

«Pero si lo miramos, tomo el ejemplo nuevamente, la asignación de rendimiento del ministerio, uno de los más altos es el Ministerio de Finanzas, el 300 por ciento de los beneficios», dijo Rieke.

Según él, este problema debe ser un punto de partida para evaluar el sistema de nómina en todas las instituciones, desde el DPR hasta los gobiernos locales, para ser más transparentes y justos.

¿Se puede disolver el DPR ri?

Uno de los temas que llamaron la atención es la cuestión de si el parlamento indonesio puede disolverse. Con firmeza, Rieke respondió que podría haber sucedido.

«La pregunta puede disolverse el DPR? Puede», dijo Rieke.

Sin embargo, enfatizó que la disolución debe llevarse a cabo constitucionalmente a través de la enmienda a la Constitución de 1945.

«Entonces, ¿cómo hacer la disolución constitucional? La enmienda es nuevamente la Constitución. En la Tercera Enmienda a la Constitución, el Artículo 17 C se dice que el DPR no puede congelarse o incluso disolverse», continuó.

Rieke enfatizó que cada paso debe estar basado en la constitución para seguir siendo válido.

«Así que todo se remonta a la Constitución. Porque tampoco podemos … que hay un fenómeno como esta es una lección valiosa para al menos yo», dijo.

Rendimiento de los miembros de DPR RI

Rieke enfatizó que los miembros del DPR tienen responsabilidades morales, no solo para el pueblo sino también para Dios. Él criticó fuertemente acciones que eran contrarias a los valores de la nación, como la violencia o el saqueo.

«No siempre anuncie este país con el dios del Todopoderoso, pero por otro lado, normalizamos, llevando a cabo las acciones reales que no describen a la Diosa», dijo Rieke.

«Incluyendo entonces consideramos que lo natural ocurre la violencia no solo por los administradores estatales, sino también saqueando, por ejemplo, no queda que no pueda justificarse», agregó.

También tocó el caso de saqueo del miembro de la Cámara de Representantes, Uya Kuya. Aunque reconoce que la comunicación de UYA debe mejorarse, Rieke evaluó que la acción masiva no podría justificarse.

«No permita que las personas que están indicadas jueguen un presupuesto seguro, por ejemplo, con todo lo que hay un gesto o comunicación incorrecta de nuestros amigos, Mas Uya», dijo Rieke.

«Pero luego hubo un saqueo y se consideró algo natural. Solo había estado 10 meses en el DPR y la casa no fue el resultado del DPR», dijo.

Miembros del parlamento indonesio solían buscar tratamiento en el extranjero

Rieke también reveló hechos interesantes de los primeros días de su carrera en el DPR. En 2009, los miembros de la Cámara de Representantes recibieron instalaciones de tratamiento VVIP, incluido el mantenimiento en el extranjero.

«Al comienzo del DPR en 2009, el parlamento indonesio podría buscar tratamiento con las instalaciones de VVIP al extranjero», dijo.

Al realizar la desigualdad con la condición de la comunidad que tenía dificultades para acceder a los servicios de salud, Rieke luchó por la eliminación de la instalación. Gracias a su negocio, finalmente se eliminaron las asignaciones de tratamiento en el extranjero.

Tukin Kemenkeu 300 por ciento

Los salarios y beneficios polémicos no solo se limitan al DPR. Rieke destacó la asignación de rendimiento en el Ministerio de Finanzas que alcanzó el 300 por ciento.

«Pero si lo miramos, tomo el ejemplo nuevamente, la asignación de rendimiento del ministerio, uno de los más altos es el Ministerio de Finanzas, el 300 por ciento de los beneficios», dijo Rieke.

Afirmó que este problema debe ser un impulso para evaluar el sistema de remuneración en todas las instituciones estatales.

«Con este problema, en mi opinión, este es el impulso que debe tomarse. Digo, reinicie Indonesia, regresando a 0 kilómetros, todos», dijo.

La declaración de Rieke Diah Pitaloka fue un reflejo de cómo los problemas complejos que rodean el parlamento indonesio, desde los privilegios hasta las responsabilidades morales. Con un tono crítico pero constructivo, invitó al público no solo a cuestionar, sino también alentar el cambio sistémico para la justicia y el bienestar de las personas.