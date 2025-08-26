5 Hechos del divorcio Divorcio Arhan y Azizah Salsha, ¡el proceso es realmente un rayo!

VIVA – El mundo del entretenimiento en el país se sorprendió nuevamente por la noticia del divorcio de las parejas de celebridades Pratama Arhan Y Azizah salsha.

Su matrimonio que solo ha estado en funcionamiento durante dos años desde agosto de 2023 está ahora al límite, con varios rumores y especulaciones que circulan ampliamente en las redes sociales.

De la demanda divorciado Hasta la predicción mística, aquí hay 5 de los últimos hechos que resumimos de fuentes de confianza. ¿Es este el final de su historia de amor, o todavía hay un giro dramático?

1. Pratama Arhan que solicitó el divorcio del divorcio, no Azizah

No fue Azizah Salsha quien comenzó pasos legales, sino el propio Pratama Arhan, quien registró el divorcio en la corte religiosa de Tigaraksa, Tangerang. Esta demanda es en forma de divorcio de divorcio, lo que significa que la iniciativa proviene del esposo.

El juicio se celebró el 25 de agosto de 2025, pero ambos estaban ausentes personalmente. Arhan estuvo representado por su abogado, Singgih Tomi Gumilang, mientras que Azizah ni siquiera envió representantes.

Esta noticia inmediatamente provocó la especulación de que Arhan estaba decidido a terminar el matrimonio, tal vez debido a la cuestión de un asunto que estaba lleno.

2. Divorciado divorciado en el segundo juicio

El matrimonio de Arhan y Azizah se divorció oficialmente por el Tribunal Religioso de Tigaraksa en la segunda sesión, el 25 de agosto de 2025, con la decisión de Verstek porque Azizah no estaba presente en absoluto.

Arhan presentó la demanda desde el 1 de agosto de 2025, y el proceso tuvo lugar rápidamente porque Arhan estaba en Bangkok, Tailandia, por asuntos de fútbol, ​​de modo que fue representado por un asesor legal.

Según el portavoz de la corte, Sholahuddin, esta decisión no fue definitiva porque todavía estaba esperando la promesa de Talak. El chisme, la ausencia de Azizah muestra renuncia o tal vez una estrategia secreta para evitar el centro de atención de los medios.

3. El divorcio no es final, Azizah todavía tiene 14 días para luchar por el matrimonio

Aunque hay una decisión de Verstek, este divorcio no es legalmente válido porque Arhan debe declarar la promesa de divorcio ante el juez.

Azizah tiene 14 días desde el veredicto el 25 de agosto de 2025 para presentar una objeción, lo que puede abrir oportunidades para la reconciliación y mantener el matrimonio.

Si no hay objeción, la promesa de divorcio está programada y el divorciado se vuelve definitivo. Este es un momento dramático para Azizah: ¿peleará o simplemente dejará ir?

4. Durado de Gumay: Arhan tendrá una nueva figura de la celebridad

El controvertido adivino Hard Gumay ha predicho este divorcio desde 2024, en medio de los rumores del asunto de Azizah con Salim Nauderrer.

Según él, Arhan seguirá adelante rápidamente con una nueva figura de un círculo de celebridades, como Azizah, que es una celebridad popular. Se prevé que esta nueva relación sea el centro de atención de un gran medio. No solo eso, Gumay dijo que el problema de divorcio involucraría a la familia, incluido el padre de Azizah, Andre Rosiade.

5. Diferentes actitudes de Arhan y Azizah para responder al divorcio

Arhan y Azizah mostraron una respuesta contrastante a esta noticia. Arhan eligió el silencio, pero abrió su columna de comentarios de Instagram, por lo que los internautas pueden brindar apoyo como «¡mereces ser mejor!» Se centró en su carrera futbolística sin una declaración oficial.

Por el contrario, Azizah también estaba en silencio pero más cerrado: no envió representantes al juicio, apagó los comentarios de IG para evitar la blasfemia, e incluso reveló su conversación con madres emocionales, disculpándose por no cumplir con las esperanzas familiares. Esta diferencia hace que los chismes sean aún más calientes: el Archan se ve duro, mientras que Azizah parece no importarle.