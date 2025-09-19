5 hechos del caso de disputa por la tierra de Ashanty, durante muchos años no ha habido un punto brillante

VIVA – Cantante Ceniza En medio de enfrentar problemas legales complicados relacionados con la tierra del patrimonio de su padre en el área de Cinangka, DePok. Esta área de miles de metros cuadrados se ha convertido en el centro de disputa después del descubrimiento de dos certificados de propiedad conflictivos. La situación es más complicada cuando otras partes que reclaman los derechos para la tierra venden a los desarrolladores de viviendas.

Sin embargo, Ashanty enfatizó su compromiso de luchar por los derechos de la familia explícitamente. Aquí hay cinco hechos principales de este caso, que han estado sucediendo durante años sin un punto de reunión claro como se resume de varias fuentes.

Dualismo de certificados de propiedad que complican el proceso legal

Esta disputa se originó en la tierra de herencia que debería ser el derecho exclusivo de Ashanty y su familia. Sin embargo, la aparición de dos certificados de propiedad diferentes ha desencadenado un conflicto prolongado. Ashanty reveló que su familia había conocido este problema desde hace unos años.

«Han pasado 3-4 años si se descubrió, desde antes de Covid», dijo Ashanty en el área de Cinangka, DePok, jueves 18 de septiembre de 2025.

Esta tierra, que se encuentra en el área estratégica de DePok, no solo es de alto valor económico, sino que también tiene un significado sentimental para la familia. Ashanty enfatizó que el tamaño de la tierra no es el problema principal, sino el principio de los derechos de propiedad.

«Cuántos mil metros o cien metros, si el nombre es el derecho, es el derecho», enfatizó.

Según los datos de la Agencia Nacional de Tierras (BPN), los casos de certificado dual como este a menudo ocurren en el área suburbana de Yakarta, con cientos de informes similares cada año.

Las ventas de tierras a los desarrolladores de viviendas empeoran la situación

La complejidad del caso aumenta cuando la parte reclama la propiedad vende la tierra al desarrollador para el proyecto de vivienda. Este paso es considerado perjudicial por Ashanty, quien declaró su no complemento para darse por vencido.

«Continuaré luchando, porque quiero construir viviendas como lo que continuaré persiguiendo», dijo la esposa de Anang Hermansyah

También advirtió a los desarrolladores y posibles compradores que tengan cuidado en las transacciones, dada el potencial de disputas que aún cuelgan. El área de Cinangka, con el potencial de desarrollo residencial sostenible, es cada vez más atractivo para los inversores, pero este caso tiene el potencial de obstaculizar el proyecto.

El apoyo de su esposo, Anang Hermansyah, que se está centrando en la carrera musical, ayudó a fortalecer la determinación de Ashanty para enfrentar este desafío.

Esfuerzos de mediación repetidos pero no exitosos

Ashanty ha tratado repetidamente de resolver el caso a través del camino de la mediación, incluida la participación del difunto padre, continuó en el pasado. Sin embargo, estos esfuerzos no han producido resultados satisfactorios.

«No quiero decir, ‘Oh, eso es mío, no puedes obtener nada’ No. Bien, si tenemos las mismas dos letras, sí, encontremos una solución», explicó.

La parte contraria, según Ashanty, no mostró buena fe, sino que continuó la venta de tierras unilateralmente.

«No me quedaré en silencio porque también es nuestro derecho», continuó la Sra. Aurel Hermansyah.

Este proceso de mediación refleja el enfoque de Ashanty basado en el principio de justicia, a pesar de enfrentar obstáculos significativos. La fuente más cercana establece que se ha llevado a cabo una consulta con un mediador profesional, pero el diálogo sigue siendo obstaculizado por los desacuerdos fundamentales.

Apertura al diálogo, con canales legales como opción principal

Aunque firme para mantener sus derechos, Ashanty todavía abre oportunidades para el diálogo constructivo.

«Está bien, si ambos tenemos la misma letra, encontremos una solución, ¿qué somos si entonces compartimos dos o qué hacemos, es bueno», dijo?

Sin embargo, al observar la falta de progreso, ha tomado medidas legales formales.

«Hemos presentado una demanda, también hemos informado a la tierra, a la BPN (Agencia Nacional de Tierras)», dijo Ashanty.

Este paso incluye presentar demandas civiles e informes a BPN para la verificación de certificados. Ashanty cree que el proceso legal traerá justicia.

«Cree que el nombre de la verdad definitivamente encontrará una manera», concluyó.

Casos similares en Indonesia a menudo necesitan mucho tiempo, con una tasa de liquidación a través de la mediación solo alrededor del 40 por ciento según los informes del Ministerio de Planificación Agraria y Spacial.

Centrarse en el principio de la justicia, no solo el valor económico

Para Ashanty, esta disputa excede solo los aspectos financieros, sino que se refiere a los principios de la justicia y los derechos familiares.

Ha tomado varios procedimientos administrativos y legales para mantener el legado, que también es parte de la historia familiar.

Se ha llevado a cabo una consulta con un abogado especialista en derecho de tierras, con la posibilidad de un juicio de seguimiento programado en el futuro cercano. Este caso es un claro ejemplo de los desafíos de la herencia en Indonesia, donde el dualismo de documentos a menudo desencadena conflictos prolongados.