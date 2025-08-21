5 hechos de los resultados de la prueba de ADN ADN Lisa mariana, ¿cuál es el destino ahora?

VIVA – Polémica entre celebridades Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilen el foco público después de los resultados Tes ADN El hijo de Lisa, Initials CA, fue anunciado el 20 de agosto de 2025.

La prueba realizada por el Centro de Medicina y Salud (Pusdokkes) de la Policía Nacional reveló que Ridwan Kamil no era el padre biológico de CA, rompiendo la afirmación de Lisa que había provocado controversia.

Este drama no solo llamó la atención de los internautas, sino que también causó varias especulaciones en las redes sociales. De la reacción emocional de Lisa a la prueba de ADN planificada en el extranjero, aquí hay cinco hecho La emoción que debe ser conocida sobre este caso, completa con el desarrollo del destino de Lisa Mariana en este momento.

1. Resultados de la prueba de ADN negativo, Ridwan Kamil no es un padre biológico CA

La policía de la investigación criminal anunció oficialmente los resultados de la prueba de ADN el 20 de agosto de 2025, que declaró que no había compatibilidad genética entre Ridwan Kamil y el hijo de Lisa Mariana, CA.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con los hijos de las iniciales LM CA no tuvo una compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo el jefe de la Sub Dirección I de la Ley Penal de Siber Bareskrim Polri, comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, de la sede de la policía nacional, Jakarta, miércoles de 2025.

Esta prueba se realizó tomando sangre y saliva, asegurando que los resultados fueran precisos y transparentes bajo la supervisión de un equipo médico profesional. Este anuncio se convirtió en un punto brillante después de meses de especulación sobre la relación biológica entre Ridwan Kamil y CA.

2. Lisa Mariana es emocional y acusa que hay trampa

Los resultados de la prueba de ADN negativo desencadenaron una reacción emocional de Lisa mariana. A través de transmisiones en vivo en su cuenta de Tiktok, Lisa lloró y se irá a Ridwan Kamil como «Tuyul» si los resultados de la prueba muestran que su hijo no es su sangre de carne.

«Si los resultados son negativos, significa que este es un niño de Tuyul. RK es Tuyul. En toda su vida no estarás tranquilo», dijo Lisa en su video de transmisión en vivo.

También acusó el fraude en el proceso de prueba, diciendo: «No dejaré que ocurran trampas … a mi casa, la responsabilidad del más allá, señor», a través de su historia de Instagram.

Esta reacción muestra la insatisfacción de Lisa con los resultados de la prueba y extendiendo la polémica en la esfera pública.

3. Lisa Mariana planea hacer una prueba de prueba en el extranjero

Aunque se han anunciado los resultados de las pruebas de ADN en Indonesia, Lisa Mariana no se rindió. Planea realizar un ADN de re -prueba en el extranjero para verificar los resultados que se han publicado. Esta sugerencia surgió por primera vez de Tengku Zanzabella, quien sugirió a Lisa que diera este paso si sintió que los resultados en Indonesia eran inexactos.

«Así que ayer llamé a Lisa, dije que si, por ejemplo, los resultados no eran como esperaba, entonces estuvo alentado o tomó el segundo plan, consulte el extranjero que sabe en Indonesia inexacto», dijo Zanzabella a través de su cuenta de Instagram @Tengku.zanzabella en agosto de 2025.

Este paso muestra la determinación de Lisa de demostrar su reclamo, aunque hasta ahora no ha habido más noticias sobre este plan.

4. Ridwan Kamil pide que detengan los chismes y listo para hacer las paces en la condición

Ridwan Kamil, quien informó a Lisa Mariana por presunta difamación el 11 de abril de 2025, confirmó que los resultados de la prueba de ADN deben respetarse.

«Sí, tenemos que aceptar cualquier cosa. Pero una vez más invito a todos mis amigos, Lisa Mariana, debemos aceptar lo que Dokkes ha transmitido porque es profesional», dijo.

También le pidió al público que detuviera la especulación y los chismes relacionados con este caso. El abogado de Ridwan Kamil, la musulmana Jaya Batarbutar, dijo que su cliente estaba dispuesto a revocar el informe policial si los resultados de la prueba eran negativos, con la condición de que Lisa recibiera los resultados y detuviera las afirmaciones adversas. Sin embargo, la actitud de Lisa que aún acusó a las trampas hizo que este proceso de paz aún no cumpliera con el punto de reunión.

5. Destino de Lisa Mariana: título y plan de nuevos hechos

Después del anuncio de los resultados de la prueba de ADN, la policía de investigación penal planeó celebrar un caso para determinar el próximo paso legal relacionado con el informe de difamación presentado por Ridwan Kamil.

«Tal vez el paso más cercano es que haremos el caso con los pasos que tomaremos más tarde», dijo el comisionado Rizki Agung Prakoso.

Mientras tanto, Lisa Mariana afirmó asistir a la llamada de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) el 22 de agosto de 2025, para «revelar el gran secreto» relacionado con Ridwan Kamil.

Este paso muestra que Lisa todavía está tratando de buscar justicia de acuerdo con su versión, aunque su estado legal ahora está al final de la bocina debido al informe de difamación que todavía está procediendo.