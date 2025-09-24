5 hechos de la prueba de divorcio de Tasya Farasya, el color de la camisa es un símbolo del destino del matrimonio

VIVA – Matrimonio famoso de celebridades, Tasya farasyacon su marido Ahmad assegafque se ha establecido durante siete años, ahora está en el borde. Ambos están programados para asistir al juicio divorciado Perdana en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta (PA) el miércoles 24 de septiembre de 2025. Esta sesión se celebró después de que Tasya Farasya solicitó oficialmente el divorcio contra su esposo a través de E-Court el 12 de septiembre de 2025.

Tasya Farasya estaba molesta antes del juicio

Antes del juicio inaugural, Tasya Farasya compartió su estado de ánimo que parecía muy deprimido. A través de cargas en las redes sociales, Tasya reveló que este divorcio era tan pesado. No esperaba que este problema sucediera en su vida, incluso sintiendo que estaba mirando la historia de los demás.

La tristeza de Tasya Farasya se ilustra claramente a partir de la foto de los selfies que subió, con ojos que parecían tristes como si hubiera llorado durante mucho tiempo.

«Esto no es real. Como me despertaré y todo volverá de nuevo», escribió.

Esta frase parece mostrar la esperanza de Tasya para que el hogar pueda volver a su intacto.

Diferente expresión de Ahmad Assegaf y Tasya Farasya en la corte

La primera sesión de divorcio inmediatamente atrajo la atención pública, principalmente debido a las diferencias en las expresiones entre Tasya y Ahmad cuando estaban presentes en la corte. Ahmad Assegaf, que llevaba una camisa blanca y pantalones gris oscuro, se veía tranquilo y tenía una sonrisa al equipo de los medios. Aunque bombardeado con varias preguntas, decidió silenciar sin dar una sola declaración.

Contraste con su esposo, Tasya Farasya se ve muy deprimida. Sentado frente a Ahmad, ocasionalmente se apoyaba en una silla, como si soportara una pesada carga sola. La triste expresión facial de Tasya refleja la condición de su corazón que no está bien.

Presunta malversación de malversación de dinero de la compañía es el principal desencadenante del divorcio

En medio de esta noticia de divorcio, surgieron varias acusaciones relacionadas con las causas de su grieta doméstica. Uno de ellos es el tema de un asunto presuntamente llevado a cabo por Ahmad Assegaf. Sin embargo, la acusación fue ignorada por el abogado de Tasya Farasya.

Sangun Ragahdo, el abogado de Tasya, enfatizó que el principal problema en esta demanda de divorcio no era por una tercera persona, sino por la traición de la confianza. Esto está relacionado con la supuesta malversación de fondos del dinero de la compañía que fueron pioneros juntos.

«El enfoque en nuestra demanda es una cuestión de confianza. En cuanto a la supuesta malversación de fondos», dijo Sangu Ragahdo.

Tasya Farasya también ha mantenido una serie de evidencia relacionada con la supuesta malversación de fondos, que es la razón principal por la cual Tasya no pudo tolerar los errores de su esposo.

El color de la camisa indica el comienzo y el final de la boda.

Otra cosa que no escapó del centro de atención fue la elección de la ropa de Tasya Farasya mientras asistía al juicio. Vino con ropa amarilla. Esta elección de color resulta tener un significado profundo, donde Tasya quiere dar un símbolo de que la historia del hogar comienza y termina con los mismos matices.

La ropa amarilla también es la elección de Tasya y Ahmad cuando su contrato de matrimonio en 2018. Ahora, en el momento de la separación, Tasya nuevamente eligió el mismo color, como si cerrara una ronda importante en su vida.

Tasya exige vivir de RP100, prueba de poder ganarse la vida.

El juicio de divorcio de Tasya Farasya también reveló un hechos sorprendentes, donde solo exigió vivir de RP100 por mes para sus dos hijos. Esta cantidad muy pequeña ciertamente atrae la atención pública. Sin embargo, según el abogado de Tasya, este nominal fue propuesto deliberadamente para enfatizar que Tasya nunca había recibido una vida adecuada de su esposo desde el comienzo del matrimonio.

La solicitud de vivir de RP100 se considera un símbolo de la responsabilidad de un padre.

«Nuestra demanda presentó un valor de RP100, porque teniendo en cuenta que Tasya no se ganaba la vida (factible) durante el matrimonio para que nos sometamos como una forma de responsabilidad por la asistencia de su esposo a sus hijos por valor de Rp100», explicó el abogado de Tasya.