5 hechos de divorcio Tasya Farasya y Ahmad Assegaf que hicieron una escena

VIVA – número Tasya farasya En medio de un gran centro de atención en las redes sociales. Según los informes, el influencer de la celebridad y la belleza estaba demandando oficialmente por el divorcio de su esposo, Ahmad assegaf. Los rumores que habían circulado antes finalmente se demostraron ciertos después de que el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó la existencia de casos de divorcio entre los dos.

Esta noticia de repente sorprendió al público, especialmente a los fanáticos de Tasya que lo conocieron como una esposa y una madre con una vida doméstica armoniosa. Los siguientes son los hechos del divorcio Tasya Farasya y Ahmad Assegaf que han sido resumidos por Viva. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

1. Comienzo de los problemas de divorcio

Los rumores del divorcio de Tasya Farasya comenzaron con la ausencia de Ahmad Assegaf en el aniversario de la marca de belleza de Tasya, Mother of Pearl (MOP). En ese momento, Ahmad, que se desempeñó como CFO, no estaba presente, mientras que Tasya vino sola con sus empleados. Esto desencadenó al presunto ciudadano que la relación entre los dos no estaba bien.

Sin detenerse allí, un internautor en la plataforma X (anteriormente Twitter) también escribió que Tasya había solicitado el divorcio al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Llamó a las noticias como «Info A1» de los expertos.

«No hubo Ahmad en el evento de cumpleaños de MOP, el ciudadano informó que Tasya Farasya había sido demandada por divorcio», dijo el comunicado sobre el video tiktok @kucingpintarid, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

2. Confirmando de la corte

Las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah, confirmó la noticia. Dijo que había un caso que entró en las iniciales LFT (Lulu Farasya Teisa) como el demandante y los Estados Unidos como acusado.

«Hubo un caso que llegó, demandado ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. El demandante inicial de LFT, el acusado», dijo Dede el lunes 15 de septiembre de 2025.

Se sabe que la demanda se presentó el 12 de septiembre de 2025 a través del abogado de Tasya con un sistema de cancha electrónica. Sin embargo, el tribunal no puede revelar más el contenido de la demanda. La sesión inaugural está programada para el 24 de septiembre de 2025, con la agenda de la citación de las dos partes, así como la mediación.

3. Reacción de Tasya Farasya

Respondiendo al tema del divorcio, Tasya, que se llama familiarmente Memong, finalmente apareció en sus redes sociales. No es una aclaración directa, pero se disculpó con el público mientras anunciaba la decisión de los descansos de las redes sociales. También pidió tiempo y espacio a sus seguidores.

«Hacer un permiso para estar fuera de las redes sociales primero, ¿puedes perdonarme con todos los disturbios que ocurrieron, lo sabes? Necesito algo de tiempo y espacio, Memong regresará con más energía positiva.

4. Instagram Ahmad fue bloqueado por Netizenl

La noticia de este divorcio hizo que la cuenta de Instagram de Ahmad Assegaf haya planteado inmediatamente por los internautas. Muchos comentarios picantes y de sátira llenaron la columna de comentarios.

«Nottion Farasya tienes muy, muy, muy, no agradecer a Nye Life Luuuu !!!!!!!!! escribió uno de los internautas.

«¿Cómo podrías ser Ahmad @asassegafah lastimar tu canto, sin lo que intentar lo hermoso, inteligente, educado, rico … eres en vano»? ¿Qué sucede contigo? Te arrepentirás en la vejez «, Agregar otro.

5. Los aspectos más destacados del foco de atención

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf se casaron en 2018 con una magnífica fiesta y fueron ampliamente discutidos, incluso para celebrarse 7 días 7 noches. Desde el matrimonio, fueron bendecidos con dos hijos, Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.

Ahora, con una confirmación oficial de la corte, el público está esperando si la mediación puede salvar su matrimonio o incluso terminar en el divorcio.