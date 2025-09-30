¡5 hechos de divorcio de Pratama Arhan-Azizah Salsha que finalmente se reveló, no por una tercera persona!

Tangerang, Viva – Futbolista del equipo nacional del equipo indonesio del hogar, Pratama ArhanY Azizah salsha Ahora terminó oficialmente en el Tribunal Religioso de Tigaraksa. Esta noticia había sorprendido al público, considerando que su matrimonio inicialmente estaba tan simple y rara vez expuesto, ahora tenía que encallar a una edad muy temprana.

Aquí hay cinco hechos importantes revelados de su proceso de divorcio. ¡Yuk, desplazamiento!

1. Divorcio sobre el acuerdo mutuo

El abogado de Pratama Arhan, Adinda, aseguró que la decisión de separarse no ocurriera unilateralmente.

«Su relación sigue siendo una buena comunicación, porque este divorcio es un acuerdo conjunto», dijo en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Es decir, a pesar de que su hogar debe terminar, Arhan y Azizah todavía están estableciendo una buena comunicación y resolviendo problemas de manera adulta.

2. Involucrar una gran deliberación familiar

Aparentemente, esta gran decisión no fue tomada con prisa. Según Adinda, este divorcio es el resultado de deliberaciones que también involucran a la familia extendida de ambas partes. Negó firmemente el problema inclinado que había circulado en el público.

«Esta separación es la mejor manera acordada por Arhan y Azizah», explicó.

3. No hay disputa sobre los activos de Gono-Gini

A diferencia del caso del divorcio de otras figuras públicas, el divorcio de Arhan y Azizah no fue coloreado por la lucha por los activos.

«Gono-Gini no está en la demanda en absoluto. Por lo tanto, porque ambos no han sido bendecidos con los niños, por lo que solo es puramente divorcio», dijo Adinda.

Esto indica que el proceso legal de divorcio es relativamente más simple, ya que no implica las demandas de la propiedad o custodia del niño.

4. La relación de larga distancia es el principal desencadenante

Aunque el equipo legal no dio razones detalladas, dieron una fuerte señal de que las relaciones de larga distancia (LDR) se convirtieron en los principales desencadenantes de los hogares de Arhan y Azizah.

«Hasta donde sabemos, se separó porque Mas Arhan firmó un contrato con Bangkok United», dijo Singgih Tomi Gumilang, otro abogado de Arhan.

Arhan, que tiene una carrera en el extranjero, hace que la interacción de ambos sea limitada. Se cree que esta situación dificulta que ambos mantengan la armonía del hogar a la larga.

5. Matrimonio que había sorprendido al público

Para el registro, Pratama Arhan y Azizah Salsha se casaron el 20 de agosto de 2023 en la Mezquita Indonesia de Tokio, Japón. El matrimonio tuvo lugar simple, cerrado y solo asistieron parientes cercanos.

La sorpresa del matrimonio fue una conversación cálida porque se llevó a cabo repentinamente y lejos del centro de atención de los medios. Desafortunadamente, la felicidad no duró mucho y tuvo que terminar después de dos años.