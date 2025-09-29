5 hechos de Boeing 777x, aviones modernos que cambian los estándares de aviación global

VIVA – La industria de la aviación mundial ingresa a una nueva fase después de la era de los jumbo como Airbus A380 y Boeing 747 que comenzó a ser abandonado debido al combustible derrochador. Ahora, la atención está en la generación de los últimos aviones de cuerpo ancho, a saber, Boeing 777X.

Se predice que Boeing 777x es la columna vertebral de un vuelo de larga distancia en las próximas décadas.

Este avión viene en dos variantes principales, a saber, Boeing 777-9 con gran capacidad para rutas sólidas y Boeing 777-8 que están diseñados para vuelos de rango ultra largo hasta casi 17,000 kilómetros.

Soporte por el motor GE9X hecho por General Electric, que se llama la máquina de chorro más grande jamás instalada en avión comercialB777X promete eficiencia de combustible y bajas emisiones.



Ilustración de Boeing 777x Aircraft

Citando el sitio de Boeing, grandes aerolíneas como Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, a Singapur Airlines han ordenado docenas de unidades 777X. Emirates incluso se convirtió en el cliente más grande con más de 100 unidades.

«Necesitamos un avión que pueda proporcionar alta eficiencia, así como la comodidad de los pasajeros en las rutas de larga distancia, y 777X cumple con eso», dijo el CEO Emirates Team Clark.

1. Tecnología revolucionaria de plegamiento de ala



Boeing Wing Folding Technology 777x

Una de las características más llamativas de Boeing 777x es el extremo plegado del ala (puntas de ala plegables).

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), esta tecnología hace que las alas de la aeronave puedan extenderse hasta más de 71 metros mientras vuelan, pero solo unos 64 metros en tierra para que aún pueda usar una puerta estándar.

«Esta innovación permite a las aerolíneas operar aviones gigantes sin tener que soportar el costo de la modificación de la infraestructura del aeropuerto», dijo el analista de vuelo Richard Aboulafia de Aerodinamic Advisory.

2. Mayos costos operativos, menor costo unitario

La eficiencia de rentabilidad por asiento o costo unitario es un factor clave. Boeing dijo que 777X ofrece costos operativos 10 por ciento más bajos que 777-300er. El modelo 777-9 puede transportar 380-420 pasajeros, mientras que 777-8 puede servir vuelos ultra largos.

Como dijo el analista de Capa – Center for Aviation, «con una combinación de gran capacidad y eficiencia, 777X proporciona aerolíneas de flexibilidad para abrir nuevas rutas mientras mantiene la rentabilidad».

3. Nuevos estándares de comodidad del pasajero

777x adoptó una serie de características de Boeing 787 Dreamliner. Según Boeing, este avión tiene una mejor presión de la cabina, mayor humedad del aire, ventanas más grandes, cabañas más tranquilas y sistemas de iluminación LED inteligente para reducir el retraso.

La aerolínea también puede ofrecer asientos de clase ejecutiva con puertas privadas a una economía premium más aliviada.

«El diseño de cabina 777X brinda a las aerolíneas la oportunidad de crear un producto de cabina verdaderamente premium», dijo David Flynn, editor ejecutivo de viajero.

4. Más ecológico con bajo consumo de combustible

La sostenibilidad es el problema principal en el mundo de la aviación. Se dice que el motor GE9X puede aumentar la eficiencia del combustible en un 10 por ciento en comparación con la generación anterior. General Electric explica que esta máquina utiliza la matriz de cerámica compuesta y la tecnología de combustión del lean quemado, lo que hace emisiones más bajas y un ruido más pequeño.

Este avión también respalda el uso de combustible de aviación sostenible (SAF). La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) enfatizó: «La descarbonización solo se puede lograr mediante una combinación de nueva eficiencia de aeronaves y uso de SAF, y 777X está listo para eso».

5. Efectos dominó en la industria mundial de la aviación

Boeing 777x no es solo una cuestión de nuevos aviones, sino también un ecosistema más eficiente. Debido a que todavía tiene similitudes con el antiguo Boeing 777, el entrenamiento de tripulación y piloto puede ser más corto y más fácil de mantenimiento.

Además, la gran capacidad de carga en el abdomen se considera ideal para la logística moderna. «Con el mercado de comercio electrónico que continúa creciendo, los aviones como 777X serán muy importantes», dijo el analista de carga aérea de Seabury Consulting, Marco Blomen.

El motor Four de la era de Jumbo Jet Era Four ha terminado, pero la eficiente era de gemelo de distancia larga acaba de comenzar. Con una combinación de tecnología de pliegue de ala, el motor más sofisticado, la rentabilidad, la alta comodidad, para apoyar la sostenibilidad, vale la pena mencionar Boeing 777X como un cambio de juego en la industria de la aviación global.