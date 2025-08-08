5 generales de 4 estrellas que Jabat Ksad en los últimos 10 años, 2 se convirtieron en comandantes de TNI

Yakarta, Viva – Jefe de gabinete del ejército (ejércitoKsad) es el liderazgo más alto en el entorno del ejército domiciliado en la sede del ejército. Una ciad es responsable directamente de Comandante de TNI y tiene un papel estratégico en fomentar la fuerza, la preparación operativa, a la política militar del ejército.

Leer también: La figura del general Maruli Simanjuntak, candidato al comandante adjunto: cerca de Jokowi, hijo -in -Law Luhut y apodado Sr. Air



En los últimos 10 años, ha habido cinco generales que han ocupado el asiento de Ksad. Curiosamente, dos de ellos ganaron una mayor confianza para liderar toda la dimensión TNI.

Siguiendo a Viva resume la lista y el perfil corto de cinco KSAD desde 2015 hasta ahora.

Leer también: 3 Cuatro generales de estrellas de candidatos fuertes para el Comandante Diputado TNI, ¿quién elegirá Prabowo?



1. General TNI (Ret) Mulyono

Nacido en Boyolali, el 12 de enero de 1961, Mulyono se graduó de la Academia Militar de 1983. Fue nombrado KSAD a través del Decreto Presidencial número 54/TNI en 2015, reemplazando al general Tni Gatot Nurmantyo de quien se confiaba para ser el comandante del TNI.

Leer también: Comandante en el comandante de Marsma Tni Dawn: lleno de sonrisas incluso cuando enfrenta problemas



Antes de servir como Ksad, Mulyono había dirigido dos posiciones estratégicas: Comandante de Kostrad y Pangdam Jaya. Su liderazgo en el KSAD duró hasta 2018, antes de que el general ocupara su puesto. Andika Perkasa.

2. General TNI (Ret) Andika Perkasa



Jefe de Gabinete del Ejército (KSAD) General Tni Andika Perkasa

Andika Perkasa nació en Bandung, el 21 de diciembre de 1964, y se graduó de la Academia Militar de 1987. El hijo de la figura de inteligencia de AM Hendropropriyono lideró al Ejército como Jefe de Gabinete del Ejército del 22 de noviembre de 2018 al 17 de noviembre de 2021.

Antes de servir como Jefe de Gabinete del Ejército, ocupó varios puestos importantes, incluido el comandante de Kostrad, comandante de las fuerzas armadas indonesias Kodiklat y el comandante de Paspampres.

Su carrera continuó cuando el presidente lo nombró para convertirse en el comandante de TNI a fines de 2021, convirtiéndolo en uno de los pocos KSAD que subió a la posición más alta en el ejército indonesio.

3. General TNI (RET) Dudung Abdurachman



Jefe de Gabinete del Ejército (KSAD) General Tni Dudung Abdurachman.

Nacido en Bandung, el 19 de noviembre de 1965, Dudung se graduó de la Academia Militar de 1988b del Cuerpo de Infantería. Sirvió como KSAD desde el 17 de noviembre de 2021, reemplazando a Andika Perkasa, quien era el comandante de TNI.

Antes de ocupar este puesto, Dudung sirvió como comandante de Kostrad. Su mandato como Jefe de Gabinete del Ejército terminó el 17 de noviembre de 2023.

Ahora, se cree que Dudung es un asesor especial del presidente en el campo de los asuntos de defensa nacional, así como el presidente del Comité de Política de la Industria de Defensa.

4. General TNI Agus Subiyanto



Inauguración del general Ksad Tni Agus Subiyanto

Agus Subiyanto nació en Cimahi, el 5 de agosto de 1967, y se graduó de la Academia Militar de 1991. Se convirtió en el Jefe de Gabinete del Ejército el 25 de octubre de 2023 reemplazando a Dudung Abdurachman.

Sin embargo, su mandato como Jefe de Gabinete del Ejército fue relativamente corto, solo alrededor de un mes, porque el 29 de noviembre de 2023 fue nombrado comandante de TNI para reemplazar al almirante Tni Yudo Margono.

Antes de eso, Agus había servido como Pangdam III/Siliwangi y varias otras posiciones estratégicas en el Ejército. Hasta ahora, todavía lidera el TNI al más alto nivel.

5. General TNI Maruli Simanjuntak



Viva militar: Ksad General de Tni Maruli Simanjuntak

Nacido en Bandung, el 24 de febrero de 1970, Maruli se graduó de la Academia Militar de 1992. Llevó a cabo varias posiciones estratégicas, que van desde el comandante adjunto de Paspampres (2017-2018), el jefe de gabinete de Kodam IV/Diponegoro, hasta el Comandante de Paspampres (2018-2020).

Su carrera continuó subiendo cuando lideró a Kodam IX/Udayana en 2020-2022. Una larga experiencia en varios puestos importantes se convirtió en su principal capital cuando se confía en ser el Jefe de Gabinete del Ejército a fines de 2023, reemplazando a Agus Subiyanto.

Del jefe de gabinete del ejército al comandante de TNI

De los cinco nombres anteriores, dos personas lograron continuar su carrera como comandante de TNI, a saber, Andika Perkasa y Agus Subiyanto. Este hecho muestra que la posición de Ksad es a menudo un trampolín estratégico hacia la cima del liderazgo militar indonesio.