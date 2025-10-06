5 formas de ahorrar a principios de mes usando SHOPEEPAY, comprando IDR 1,000 para las necesidades de los hogares

VIVA – El comienzo del mes Idéntico a un nuevo entusiasmo, especialmente después de que el día de pago disminuyó y la cuenta se llenó nuevamente. Sin embargo, sin una planificación cuidadosa, el equilibrio se puede drenar rápidamente, especialmente porque el gasto de los hogares generalmente aumenta, comenzando desde compras Equipo, ingredientes de cocción, para equipos de limpieza. Si no tiene cuidado, la billetera puede adelgazarse incluso antes de mediados de mes. De modo que las finanzas sigan siendo seguras hasta fin de mes, es importante administrar los gastos desde el principio y aplicar algunos pasos simples que pueden ayudar a mantener la estabilidad del equilibrio.

Leer también: Whoosh Octubre Tasa de descuento hasta IDR 50,000, tenga en cuenta las disposiciones



1. Registre las necesidades principales

Antes de ir de compras, primero escriba artículos que sean realmente importantes. De esa manera, puede evitar comprar productos impulsivos que hagan el adelgazamiento del equilibrio.

Leer también: Shopee y Vidio brindan servicios de compras mientras miran en una pantalla



2. Compre de acuerdo con la lista

La disciplina con una lista de compras parece simple, pero el efecto es grande. Ir al minimercado sin una lista a menudo lo hace loco, mientras que si usa una lista, el contenido de la canasta estará más controlado.

Leer también: Spaylater paga a QRIS con Lyodra: disfrute del 0%de cuotas, 500 mil bonificaciones de activación y mil promociones al comprar fuera de línea



3. Buscar Promoción A diario

Ahora, casi todas las tiendas tienen una promoción a principios de mes. Tómese un corto tiempo para consultar una oferta especial, quién sabe que hay un descuento para los artículos que realmente necesita. De esta manera, puedes ser más económico sin tener que reducir las necesidades importantes.

4. Aproveche el pago de mil Qris

El comienzo del mes aún puede ahorrar utilizando la promoción de la aplicación de promoción SHOPEEPAY 10.10 Super Shopeepay Day Puede obtener un producto de elección en un comerciante favorito solo pagando Rp1,000. Promocional Pague a QRIS todos los miles válidos todos los días a las 10:00 a las 2:00 pm WIB, del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025, por lo que es realmente fácil adaptarse a su horario de compras.

¿Quiere comprar necesidades domésticas como tejido, aceite de cocina o detergente? Simplemente pase por Alfamart, Indomaret o Superindo. ¿Buscas una nueva cocina o un nuevo cubierta? También hay en Azko y el Sr. Diy. Incluso si solo comes con amigos en fideos gacoan, solaria, wingstop, yoshinoya, aún puedes ahorrar con mil promociones que también se aplican en muchos otros comerciantes.

Para el entretenimiento, también hay otras promociones de Shopeepay, a saber, Rp1,000 todos los cupones rondos que se pueden usar en

App Store, Google Play y Sony. Por lo tanto, las necesidades digitales siguen siendo seguras a principios de mes.