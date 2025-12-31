5 extraordinarios beneficios de la remolacha para la salud corporal, protegiendo el corazón y el cerebro

VIVA – Poco Es un tipo de verdura de llamativo color rojo violáceo y sabor dulce natural. ¿Nadie sabía que esta verdura tiene diversos contenidos? beneficio salud que es importante para el cuerpo.

Para tu información, la remolacha proviene de Europa y la región mediterránea. Esta verdura es un tipo de tubérculo que tiene un contenido nutricional bastante complejo por lo que merece ser uno de los que se consume habitualmente.

Citado de marta StewartAquí hay una serie de beneficios extraordinarios de la remolacha para la salud. ¡Vamos, desplázate para obtener información completa!

1. Reduce el riesgo de enfermedades

La remolacha es uno de los alimentos con alto contenido en antioxidantes. Los antioxidantes desempeñan un papel en la lucha contra los radicales libres que pueden dañar las células sanas.

«La remolacha es uno de los alimentos más ricos en antioxidantes que tenemos a nuestra disposición», dijo Ashlee Bobrick, nutricionista registrada del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Según Bobrick, los antioxidantes ayudan a reducir la inflamación y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incluida la diabetes tipo 2. La remolacha también contiene betalaína, un pigmento natural que le da el color rojo y que funciona como un antioxidante natural.

«En el cuerpo, la betalaína actúa como un antioxidante natural, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y tiene el potencial de retardar el crecimiento de las células cancerosas», continuó Bobrick.

2. Mantener la salud Corazón

Las remolachas son conocidas como vegetales que favorecen la salud del corazón. El contenido de nitrato que contiene ayuda a dilatar los vasos sanguíneos para que el flujo de sangre al corazón sea más fluido.

«Esto puede ayudar a reducir la presión arterial y ayudar a una persona a mantenerse activa por más tiempo cuando hace ejercicio», dijo Bobrick.

Además, la remolacha contiene fibra soluble que ayuda a reducir los niveles altos de colesterol en sangre, uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardíacas.

3. Lanza el sistema digestivo

El contenido de fibra de la remolacha juega un papel importante en la salud digestiva. La fibra ayuda a aumentar el volumen de las heces para que sean más fáciles de evacuar.

Bobrick explicó que la fibra también ayuda a mantener las deposiciones regulares y favorece el funcionamiento óptimo del sistema digestivo.

4. Apoya la salud Cerebro

La remolacha también contribuye a la salud del cerebro. El contenido de nitrato y betalaína ayuda a aumentar el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro.

Este aumento en el flujo sanguíneo apoya la función cerebral general. Según Bobrick, esta afección tiene el potencial de ayudar a mejorar la memoria y reducir el riesgo de demencia.