5 etiquetas de conducción de motocicletas que a menudo se olvidan, ¡la número 3 más violada!

VIVA – Conducir motor En la carretera no se trata sólo de velocidad y habilidad para controlar el acelerador. Hay otra cosa importante que a menudo muchos pasan por alto. jinete ética o modales de conducción.

Lea también: ¡Hay nuevos colores para las motos Harley-Davidson, que hacen que tu estilo de conducción sea aún más elegante!



Esta ética no sólo refleja el carácter del conductor, sino que también tiene una gran influencia en la conducción. seguridadcomodidad y solidaridad entre las personas jinete



Ilustración de un casco integral/motociclista

Lea también: ¡Francesco Bagnaia está furioso! Condena la decisión de arrancar Moto3 en Sepang tras el accidente



Según informes equipo de corte, citado por VIVA el martes 28 de octubre de 2025, todo motociclista, tanto principiante como experimentado, debe comprender una serie de reglas no escritas que son la base de la comunidad de motociclistas en todo el mundo.

Esta regla también se aplica en Indonesia, donde las carreteras muy transitadas y el tráfico complejo exigen especial precaución.

Lea también: Agus y Sirajudin se alegraron de que la policía devolviera las motos robadas.



1. Dominar el lenguaje corporal y las señales con las manos entre ciclistas

Cuando se conduce por la carretera, especialmente en grupo, la comunicación es la clave principal. No todos los motociclistas tienen un dispositivo de intercomunicación en el casco, por lo que las señales manuales se convierten en un lenguaje universal entre los motociclistas.

El objetivo es simple: transmitir un mensaje rápido y sin palabras.

Por ejemplo:

– Apuntar al tanque de gasolina → significa poco combustible o necesidad de parar en una gasolinera.

– Dar palmaditas en la parte superior del casco → indica que hay policía, redadas o peligro más adelante.

– Patear la pierna hacia un lado → indica que hay un agujero, roca u obstáculo en el camino.

– Saludar → una forma de saludo entre ciclistas como muestra de solidaridad.

Es importante recordar que esta señal debe realizarse con movimientos claros y no en exceso para que no se malinterprete.

Al comprender este lenguaje corporal, los conductores pueden trabajar juntos para mantener la seguridad, especialmente cuando se conduce a altas velocidades.

2. Mantenga la formación cuando viaje en grupo.

La segunda ética que es muy importante para la comunidad motociclista es la formación en conducción.

La formación no es sólo por estilo, sino por seguridad mutua.

La formación más segura recomendada por los expertos es la formación en zig-zag o formación escalonada.

En esta formación, el primer ciclista está en el lado izquierdo del carril, mientras que el segundo ciclista está en el lado derecho detrás de él a una distancia bastante segura. Este patrón se repite al revés como la letra «V».

3. Tenga cuidado con los conductores de automóviles que pueden no darse cuenta de su presencia.