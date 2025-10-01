5 errores para evitar al comprar una motocicleta por primera vez

VIVA – Comprar motor Primero es experiencia Lo cual es divertido y desafiante. Junto con el alto entusiasmo, muchos posibles jinetes que inconscientemente cometen algunos errores y errores comunes pueden afectar la comodidad, seguridady costos a largo plazo.

Citado por Viva de Lata El martes 30 de septiembre de 2025 revisó cinco errores graves que los compradores de motos novatos deberían evitar la experiencia para que la experiencia conduciendo Son mucho mejores.



Ilustración de montar una motocicleta

1. Ignore los límites de sus propias habilidades de conducción

A menudo, los posibles compradores de motos están tentados con altas especificaciones del motor, un gran par, un diseño agresivo sin tener en cuenta su experiencia o capacidad para controlar la moto.

Aunque la moto no es como un automóvil; El peso, el empuje (potencia) y la respuesta de la aceleración afectan en gran medida la estabilidad y el control de los automovilistas novatos. Slashgear enfatiza que elegir una moto que exceda su capacidad puede ser una fuente de peligro y hacer que la experiencia de conducción sea desagradable.

2. Todavía no realiza capacitación y licencia antes de comprar

La actividad de comprar una motocicleta se puede realizar antes de tener una licencia, pero no siempre es una opción sabia. En algunas áreas, no puede registrar una moto sin una licencia o seguro.

Además, asistir a cursos o capacitación primero le permite aprender los conceptos básicos de conducir de manera segura, comprender el equipo importante y estimar si la moto es adecuada. La capacitación también a menudo reduce los costos de seguro porque se lo considera más listo para enfrentar el riesgo.

3. Usando un casco usado

Los cascos son los equipos de seguridad más importantes y siempre deben estar en las mejores condiciones. El artículo confirma que el casco que ha experimentado solo una colisión pierde su capacidad de protección, por lo que comprar un casco usado no es una buena idea.

La historia de los cascos usados ​​no se puede verificar con certeza; Puede haber caído o experimentado una colisión que dañó la estructura microscópica. Los nuevos cascos proporcionan una garantía de seguridad y protección que no puede subestimar.

4. Omita un paseo en prueba / prueba antes de comprar



Ilustración de la conducción de motocicletas en fuertes vientos

Cada motor tiene un carácter diferente que va desde la distribución de peso, la posición del manillar, la posición sentada, la respuesta al freno, hasta la suspensión. Los datos técnicos en el folleto pueden verse bien, pero cuando se sienta, conduce, giran o se frene, se verá si la moto coincide con su postura, estilo de conducción y su comodidad.

La prueba de prueba ayuda a encontrar si el control es demasiado pesado, o si la posición del asiento y la pierna dan fatiga después de unos minutos. Sin una prueba de prueba, corre el riesgo de comprar una moto que no es lo necesario.

5. Ignorar el clima, las condiciones del tráfico y los factores externos

Las motocicletas son diferentes de los automóviles en su caso muy expuestos al clima y los elementos. La lluvia, el rocío, las carreteras resbaladizas, el tráfico sólido y las temperaturas extremas, todo esto puede afectar la experiencia de conducir drásticamente.

Slashgear resalta que los principiantes a menudo ignoran esta condición al comprar una motocicleta: pueden ver una moto en una sala de exposición o un clima soleado, pero cuando se usan en la mañana rocío o lluvia, los asientos se vuelven resbaladizos, los frenos se debilitan, la visibilidad cae. Las condiciones del tráfico también son importantes que las motocicletas pequeñas pueden no ser fuertemente invitadas a la carretera de peaje o una situación severa.

Comprar la primera moto es una gran decisión, y evitar los cinco errores anteriores puede marcar una gran diferencia entre experiencias agradables y experiencias frustradas o incluso peligrosas. En resumen:

– Elija una moto de acuerdo con su nivel de habilidad

– Cuida la licencia y la capacitación primero

– Los nuevos cascos son obligatorios, no comprometan la seguridad

– Siempre pruebe la moto antes de comprar

– Considere el clima, el tráfico y el entorno de conducción



Ilustración de cascos de cara completa / motociclistas

Al prestar atención a estos factores, los posibles propietarios de motos obtendrán una experiencia de manejo más segura, más cómoda y satisfactoria. Comprar una moto no es solo elegir un modelo genial; Esta es una cuestión de compatibilidad, seguridad y preparación para la aventura en el camino.