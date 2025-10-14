5 errores fatales que los conductores experimentados suelen cometer en la carretera

Jacarta – Conducir es una actividad diaria que no se puede separar de la vida moderna. Las carreteras están cada vez más congestionadas, de diversos tipos. vehículo con diferentes personajes, así como diversas condiciones climáticas e infraestructura, exigiendo cada conductor estar siempre alerta y priorizar la seguridad.

Sin embargo, muchos conductores, tanto los que recién están aprendiendo como los que tienen experiencia, suelen hacer esto. falla pequeñas cosas que parecen triviales pero que pueden poner en peligro a usted y a otros usuarios de la carretera.

Ilustración de conducir bajo la lluvia

Citado VIVA de Equipo de corte Martes 14 de octubre de 2025, hay cinco errores frecuentes en los controladores que podrían aumentar riesgo accidente en la carretera. En realidad, estos errores se pueden evitar con disciplina y conciencia de uno mismo.

1. Conducir distraído

Una de las principales causas de los accidentes de tráfico es la conducción distraída. Los conductores que miran sus teléfonos celulares, conversan con los pasajeros o realizan otras actividades que distraen sus ojos y mentes de la carretera son muy vulnerables a los incidentes.

Datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) afirman que sólo en Estados Unidos alrededor de 660.000 conductores utilizan el móvil mientras conducen durante el día, y en 2023 habrá 3.275 muertes relacionadas con la distracción del conductor. La más mínima distracción puede retrasar el tiempo de reacción y provocar un accidente mortal.

2. No utilice las señales de giro al girar o cambiar de carril

Las señales de giro son una forma sencilla de comunicación entre un conductor y otro en la carretera. Aunque es importante, muchos conductores ignoran el uso de las señales de giro, especialmente cuando la carretera parece vacía o creen que no hay otros vehículos.

De hecho, esta señal advierte a los conductores que se encuentran detrás o a un lado sobre su movimiento previsto. No utilizar las señales de giro puede asustar a otros conductores y correr el riesgo de provocar una colisión.

3. Superar los límites Velocidad que esta determinado

Muchos conductores consideran que superar ligeramente el límite de velocidad no supone ningún problema. Sin embargo, las altas velocidades son muy peligrosas porque reducen el tiempo de reacción y aumentan la distancia de frenado del vehículo.

Un informe de la NHTSA de 2023 decía que la velocidad excesiva fue un factor en 11.775 muertes en las carreteras estadounidenses. En malas condiciones de la carretera, como lluvia o caminos resbaladizos, aumenta el riesgo de accidentes por exceso de velocidad.