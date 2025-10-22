¡5 errores fatales que debes detener si quieres que los frenos de tu auto duren!

Jacarta – Los frenos son uno de los componentes más vitales de un automóvil. vehículo motorizado. Sin embargo, muchos conductor quienes sin saberlo llevan a cabo hábitos diarios que en realidad aceleran el daño al sistema de frenos. De hecho, el sistema de frenos no sólo tiene que ver con la seguridad, sino también con la eficiencia en los costes de mantenimiento y el confort de conducción.

Según informes de equipo de corte, citado por VIVA el miércoles 22 de octubre de 2025, hay una serie de errores comunes que los conductores cometen a menudo y que deben evitarse de inmediato para que los frenos sigan siendo duraderos y Trabajar óptimo. La siguiente es una explicación completa.

1. Ignorar las técnicas de frenado del motor

Muchos conductores todavía dependen completamente de los frenos cuando bajan pendientes o conducen con una carga pesada. De hecho, este método puede hacer que las pastillas de freno y los rotores trabajen demasiado, provocando que se desgasten rápidamente.

La técnica de frenado con motor es una forma segura de reducir la velocidad de un vehículo sin sobrecargar el sistema de frenos. En móvil manual, esto se hace bajando gradualmente la marcha para que el motor ayude a frenar el vehículo.

Mientras tanto, algunos autos automáticos o híbridos tienen características especiales como el modo «B» (Modo de Freno) que funciona igual. Si el conductor ignora esta técnica y confía únicamente en el pedal del freno, la temperatura en el sistema de frenos puede aumentar drásticamente y hacer que el rendimiento de los frenos disminuya.

2. Pisar el pedal del freno con frecuencia sin ningún motivo

Muchos conductores todavía piensan que pisar el pedal del freno puede ayudar a reducir la velocidad del vehículo de forma más segura. Esto puede ser cierto para los automóviles más antiguos sin sistema ABS (sistema de frenos antibloqueo).

Sin embargo, los automóviles modernos están equipados con ABS que ajusta automáticamente la presión de los frenos para evitar que las ruedas se bloqueen. Por lo tanto, pisar el pedal del freno manualmente puede alterar el rendimiento del sistema ABS y hacer que el frenado sea inestable.

El sistema ABS ha sido diseñado para frenar de forma rápida y precisa sin intervención del conductor. Entonces, simplemente presione el pedal del freno con firmeza y deje que el sistema funcione.

3. Frenar bruscamente con demasiada frecuencia

Ilustración de conducción de automóviles

A veces es inevitable frenar bruscamente, especialmente cuando hay mucho tráfico. Sin embargo, este hábito puede provocar un desgaste prematuro de las pastillas y discos de freno.