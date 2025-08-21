5 Equipo para la renovación en casa

VIVA – Renovación pequeño en Casa Puedes hacerlo tú mismo, ya sabes. Con el equipo básico, puede volver a pintar las paredes, mejorar los muebles o instalar nuevas decoraciones según el gusto. Esta pequeña renovación también da su propia satisfacción porque puede ver el trabajo de su mano directamente. Además de ahorrar costos, la casa se volverá ordenada y de acuerdo con sus deseos. ¡Aquí están los cinco equipos que necesita para la renovación en casa!

Leer también: La existencia de una asignación de la Cámara se considera más efectiva que la provisión de viviendas oficiales para el legislador



1. Equipo de pintura

¿Quieres cambiar la atmósfera de la casa? El reinicio de la pared es la elección correcta. Para eso, debe preparar un cepillo, rodillo, una bandeja de pintura y también una cinta especial para que los resultados de la pintura sean más ordenados. No olvide preparar un paño o protector de plástico para evitar manchas de pintura que se adhieran al piso o al muebles.

Leer también: ¡No pelear! Yaqut es cooperativo cuando su casa fue buscada por el KPK sobre el caso del Hajj



2. Medidor y instrumento de medición

La precisión del tamaño es muy importante en la renovación, especialmente al instalar estantes, cortinas o decoraciones de pared. El rollo de medidor lo ayudará a medir la longitud y el ancho con mayor precisión. Además, también puede agregar un paso de agua para garantizar que la posición del objeto instalado permanezca plana.

Leer también: Wamendagri Rebekah Esperanza para la construcción de 2.200 unidades de empoderamiento de empoderamiento OAP Empoderamiento



3. Herramientas de electrodomésticos multipropósito

Las herramientas versátiles como alicates combinados, claves inglesas, martillos a las uñas son muy útiles en varios trabajos pequeños. Proporcionar un conjunto de herramientas versátiles lo prepara para enfrentar diversas situaciones en la renovación en el hogar. Con esta herramienta, el trabajo de renovación se vuelve más práctico y eficiente.

4. Escaleras

Con escaleras, el trabajo de renovación como pintar, instalar luces o ventilación de limpieza se vuelve más fácil y segura. Elija escaleras que sean resistentes, estables y de acuerdo con la altura de su casa. Con las escaleras, ya no necesita usar una silla o mesa que esté en riesgo de tembl a e inestable. La renovación se puede hacer de manera más cómoda y segura.

5. Taladro eléctrico

Para el trabajo que requiere un agujero, Taladro eléctrico es lo que necesitas. Esta herramienta es muy útil cuando desea instalar estantes de pared, perchas u otras decoraciones que requieren tornillos. Asegúrese de elegir una broca que coincida con el material de pared o madera que se instalará. La renovación se siente más fácil a pesar de que lo haces tú mismo.

Puedes encontrar varios equipos renovación del hogar Según sus necesidades solo en una tienda en línea oficial Bar A través de Ruparupa. Barque durante más de 30 años ha proporcionado una variedad de colecciones de productos como Krisbow, Kris, Stora y otras mejoras en el hogar de calidad, siempre se puede confiar cuando necesita un equipo doméstico seleccionado. ¡Vamos, compre ahora y no se pierda la atractiva promoción!