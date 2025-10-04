5 días antes del partido decisivo de los jugadores del equipo nacional indonesio incompleto, esta es la reacción de Kluivert

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivertafirmó mantener la calma al enfrentar la situación del equipo de Garuda que aún no estaba completo antes de la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Varios jugadores de la diáspora aún no se han unido, pero Kluivert confirmó que no era un gran problema. Estaba seguro de que todos los jugadores podían adaptarse rápidamente cuando llegaron a Jeddah, Arabia Saudita.

Conocido, Equipo nacional indonesio Se enfrentará a dos oponentes pesados: Arabia Saudita el 8 de octubre e Irak el 11 de octubre de 2025. Ambos tendrán lugar en King Abdullah Sport City, Jeddah.

Kluivert previamente llamó a 28 jugadores para este partido crucial. Sin embargo, después de que Emil Audero se confirmó que estaba ausente debido a lesiones, dos porteros locales, a saber, Nadeo Argawinata (Borneo FC) y Reza Arya (PSM Makassar) fueron llamados a fortalecer el sector del portero.

Con esa adición, ahora hay un total de 29 jugadores preparados para enfrentar estos dos partidos importantes.

Solo jugadores locales y Ole Romeny que llegaron

El grupo de equipo nacional indonesio llegó a Jeddah el jueves 2 de octubre de 2025. Al día siguiente, el equipo de Garuda se sometió inmediatamente a la sesión de entrenamiento inaugural en Arabia Saudita.

Sin embargo, de los 29 jugadores que fueron llamados, solo jugadores que trabajaban en competiciones nacionales y un jugador de la diáspora, Ole Romeny, que participó en el entrenamiento.

Romeny se convirtió en el único jugador del extranjero que estuvo presente antes. El delantero de Oxford United se estaba recuperando de una lesión, por lo que no tenía un horario ocupado con su club.

Kluivert afirmó estar satisfecho con el entusiasmo de los jugadores en la sesión de entrenamiento inaugural. «Estoy contento con la energía que muestran. Todos trabajan duro, especialmente a los jugadores locales», dijo el entrenador holandés.

La diáspora todavía está ocupada con sus respectivos clubes

Mientras tanto, la mayoría de los jugadores de la diáspora todavía están obligados por la agenda con sus clubes en Europa.

Calvin Verdonk aún fortalecerá a lasc Lille contra el PSG el lunes (10/10/2025) Hrs de la mañana temprano. Jay Idzes está programado para jugar con Sassuolo contra Verona el sábado (4/10/2025), mientras que Kevin Diks acaba de actuar para Borussia Monchengladbach el mismo día.

Además de ellos, otros nombres como Jay Idzes, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy, a Justin Hubner también están programados para unirse en etapas.