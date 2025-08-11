5 de los últimos hechos sobre los 20 sospechosos y el proceso legal

Kupang, Viva – El caso de la muerte de Prada Lucky Chepril Saputra Namo continúa en el centro de atención pública. El ejército aseguró que el manejo de este caso se llevara a cabo de manera transparente, involucrando a la policía militar y las filas de Kodam IX/Udayana.

Leer también: ¿Cuál es el motivo senior de persecución de Prada Lucky to Death? Pangdam Udayana Open Voice



De la última divulgación, hasta 20 soldados han sido nombrados como sospechosos, incluido un oficial. Lo siguiente es Actualización de Case Lucky de Prada saber.

1. Ti asis Asegúrese de que el proceso legal sea transparente

Leer también: No es ideal, las razones del TNI agregaron 6 nuevos Kodam, 20 Brigif y 100 Batallones de infantería



El jefe de la Oficina de Información del Ejército de Indonesia, el general de brigada Wahyu Yudhayana, enfatizó que el proceso legal de 20 sospechosos estaría abierto y de acuerdo con las disposiciones de la ley militar. Más tarde, la comunidad puede seguir el desarrollo del juicio, desde la transferencia de archivos, las demandas del Oditur, hasta el veredicto del juez.

2. El papel de cada sospechoso aún se está investigando

Leer también: Perfil de Mayjen Lucky Avianto, Kopassus Best Warrior que ahora está dirigido por Kodam xxiv/Mandala Trikora



En la actualidad, la policía militar del ejército cuestiona 20 soldados que son sospechosos. El examen tiene como objetivo determinar el papel de cada perpetrador para que el artículo impuesto pueda ser apropiado.

Algunos de los artículos que se pueden utilizar incluyen el Artículo 170 del Código Penal sobre la persecución conjunta, el artículo 351 del Código Penal sobre la persecución, el Artículo 354 del Código Penal relacionado con la persecución que resulta en la muerte y el Artículo 131 del Código Penal en relación con los soldados contra colegas o subordinados.

3. Hay oficiales entre los sospechosos

Pangdam IX/Udayana, mayor general Piek Budyakto, reveló que de los 20 sospechosos, uno de los cuales era un oficial sospechoso de estar involucrado. Todos los sospechosos han sido detenidos en beneficio de la investigación y los procedimientos legales.

4. Los motivos aún se están investigando

Hasta ahora, los motivos detrás de la supuesta persecución que mató a Prada Lucky todavía están en la etapa de investigación. El equipo de investigación del Destacamento de la Policía Militar (Denpom) y Pomdam Udayana se desplegó para descubrir los antecedentes de este trágico evento. El comandante militar enfatizó que cualquiera que fuera probado culpable sería castigado indiscriminadamente.

5. Apoyo a la familia de la víctima

Cuando visitaba la casa de los padres de Prada Lucky en Kupang, el mayor general Piek Budyakto le dio un abrazo al padre de la víctima y recibió una solicitud de justicia de la madre, sepriana Paulina Mirpey. Afirmó que el TNI resolvería este caso a fondo y mantendría la confianza pública a través del principio de transparencia.