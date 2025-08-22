5 de los autos de policía clásicos más extraños, el diseño le hizo batir la cabeza

VIVA – Historia de la policía Americano no solo coloreado por una gran historia penal o una estricta aplicación de la ley, sino también vehículo Únicos que jamás hayan usado. Detrás de Citra móvil Policía que suele ser sinónimo de grandes sedanes o SUV modernos, resulta que hay una hilera de autos clásico que se considera «extraño» debido al diseño, el rendimiento o la razón para su uso inusual.

A partir de un muscle car de alta potencia, autos deportivos experimentales, hasta pequeños autos de la ciudad, todos han sido tratados de apoyar tareas de patrulla. ¡Estos son los cinco autos de policía clásicos más únicos en Estados Unidos que son curiosos! El siguiente es el auto de policía clásico más extraño citado por Viva Automotive de Lata Viernes 22 de agosto de 2025.

1. NYPD



Autos clásicos Chevrolet Celebrity 9C1

Se podría decir que un buen auto policial debería ser un símbolo de la autoridad de aplicación de la ley. Esto hace que la decisión de la policía de Nueva York elija el Fortwo inteligente, ya que un auto de patrulla es bastante extraño, especialmente en países que realmente les gustan los camiones y los grandes SUV.

Smart Fortwo es pequeño, ¡solo mide 292 cm, lo que significa más corta que la distancia del Ford F-150 Wheelbuilding! De hecho, puede cargar dos Fortwo inteligente en un supercab F-150 de manera alargada y todavía queda espacio.

Aparte de su broma, el auto de la policía de Fortwo nunca tuvo la intención de ser un interceptor policial. Por el contrario, este automóvil reemplaza una motocicleta de tres ruedas en la flota, proporcionando una comodidad y practicidad mucho más altas. El radio de una rota de micro automóvil estrecha también es una gran ventaja en el parque y el espacio estrecho, donde los autos de policía comunes no tienen sentido.

2. Renault le coche

Fortwo no es el primer automóvil pequeño utilizado para las tareas policiales. De hecho, en 1976, la policía de Laconner, Washington, compró Le Car, uno de los mejores autos Renault vendidos en Estados Unidos.

Unos años más tarde, el Departamento de Policía de Ogunquit siguió sus pasos usando Le Car para las tareas de la policía. Este pequeño automóvil de la ciudad de Francia se unió al Volvo 240 como el segundo vehículo en el garaje de la policía.

Curiosamente, el departamento no eligió descuidadamente el automóvil Renault City. Un comunicado de prensa afirma que se han probado varios autos. Al final, LE Car fue elegido debido a su «rendimiento rápido», una consecuencia de la arquitectura de tracción en la rueda delantera y características como la dirección de bastidor y piñón, suspensión independiente de cuatro ruedas y neumáticos radiales Michelin de acero.

3. CHEVROLET CELEBRIDAD 9C1

La crisis financiera no solo golpea a la policía más pequeña. Muchas policías cambian de autos caros y están impulsados ​​a vehículos más pequeños, como Chevy Malibu 9C1. Sin embargo, al menos este automóvil tiene todas las mejoras necesarias para un vehículo policial. El panel del cuerpo está hecho de acero de alta calidad para una mejor protección de colisión.

La suspensión está equipada con un resorte, un amortiguador y una barra de estabilización mejorada para un mejor control, que se fortalece cada vez más por neumáticos de rendimiento especiales. Ah, y no olvides el motor 350 LT1 V8 Four Barrel.

Sin embargo, la situación empeoró con la celebridad 9C1, que se lanzó en 1984 como el último automóvil de tamaño mediano de Chevy. Aunque no se mencionan las especificaciones, imaginamos que la celebridad 9C1 tiene un aumento como un automóvil policial, con una deficiencia sorprendente, la ausencia de un motor V8.

4. Dodge St. Regis



Classic Dodge St. Regis

Al igual que su mayor competidor, Chrysler también minimizó la mayoría de sus sedanes durante la década de 1970. Y no estamos hablando de unos pocos milímetros aquí y allá

Los últimos autos R-Body de Dodge St. Regis, Chrysler Newport y Plymouth Gran Fury son 5 pulgadas más cortos y casi 1,000 libras son más ligeros. Sin embargo, estos autos son más grandes que los autos compactos GM y Ford, lo que no ayudan a las ventas cuando la crisis de combustible ha alcanzado nuevamente en 1979.

Sin embargo, lo más extraño de St. Regis es, independientemente de todas las deficiencias, a la policía todavía le gusta. El motor cúbico de 318 pulgadas y las 360 pulgadas cúbicas son claramente la razón principal, aunque su rendimiento se ha reducido debido a las reglas de emisión más estrictas.

5. Taxi disfrazado de la policía de Nueva York

NYPD tiene cinco taxis disfrazados en su flota. Sorprendentemente, lo sabemos. Pero eso tiene sentido. La policía puede usar este vehículo en operaciones disfrazadas porque son muy fáciles de mezclarse con otros vehículos de taxi. Encontrar uno en medio del famoso atasco de la ciudad de Nueva York podría ser un desafío.

Por supuesto, puedes reconocerlo mirando algunos indicadores. Por lo general, estos autos tienen colores y letreros como automóviles de taxis, pero tienen un aumento como un automóvil policial ordinario. Esto incluye paneles de antipetreele adicionales en la puerta delantera, parachoques delantero, antena de matriz en la puerta del maletero y película de ventana

Sin embargo, algunas personas afirman que el viejo Taxi de Ford Crown Victoria que se disfrazaba era más difícil de reconocer. Los taxis todavía están equipados con sirenas policiales y luces parpadeantes, pero están ocultos a la vista.

La existencia de estos autos policiales clásicos muestra cómo la policía en Estados Unidos experimentó con varios tipos de vehículos de acuerdo con las necesidades de los tiempos. Desde el feroz muscle car hasta el lindo auto de la ciudad, se ha confiado en todos para mantener la seguridad de la carretera. Aunque algunos finalmente fueron considerados un fracaso, su historia siguió siendo una parte interesante de la historia de la automoción y la policía.