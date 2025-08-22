Yakarta, Viva – Número de vehículos Motorizado en Indonesia alcanzó 170.89 millones de unidades hasta agosto de 2025. Los datos incluyen varios tipos de vehículos, comenzando desde móvil pasajeros (MP), bus, microbus (MB), motocicletaa vehículos especiales (ración).

Basado en la búsqueda Viva Automotive del sitio PoldamerojayaEl viernes 22 de agosto de 2025, del total, las motocicletas siguen siendo un modo de transporte dominante con una serie de más de 143 millones de unidades, o alrededor del 83 por ciento de la población total de vehículos.

Aunque se extiende a través de 38 Polda, la concentración de vehículos motorizados todavía se basa en cinco regiones principales. Java este se encuentra en la primera posición con un total de 26.44 millones de vehículos, o el 15.47 por ciento del total nacional. Este número está dominado por motocicletas que alcanzaron casi 20 millones de unidades.

La segunda posición está ocupada por la Policía Metropolitana de Yakarta con 24.55 millones de vehículos, equivalente al 14.37 por ciento. Además de la gran cantidad de motocicletas, la región también registró los vehículos más especiales en Indonesia, a saber, 72,042 unidades, en línea con el estado de Yakarta como centro de gobierno y negocios.

Java central ocupa el tercer lugar con 22.04 millones de vehículos o 12.9 por ciento. La mayoría de ellas son motos, que llegan a 19.58 millones de unidades, seguidas de automóviles de pasajeros de más de 1.7 millones de unidades.

En la cuarta posición, West Java registró 20.47 millones de vehículos o 11.98 por ciento. Casi 18 millones de ellos son motos. La gran cantidad de propiedad de los vehículos en armonía con el estado de Java Occidental como provincia con la población más grande de Indonesia.

Desde fuera de Java, North Sumatra se convirtió en el área con la mayoría de los vehículos, que son 8.34 millones de unidades o 4.88 por ciento. El dominio de los vehículos de dos ruedas también se ve fuerte en la provincia, con más de 7.1 millones de unidades de motocicletas.

Las cinco regiones controlan conjuntamente casi la mitad del total de vehículos nacionales. Esta gran concentración refleja los grandes desafíos del gobierno en la regulación del tráfico, el control de la contaminación del aire y el fortalecimiento de un sistema de transporte público sostenible.