5 datos interesantes sobre el Juramento Juvenil que se conmemora cada 28 de octubre

Jacarta – Cada 28 de octubre, la nación indonesia conmemora Compromiso juvenilel día del nacimiento de los sagrados votos de los jóvenes de diversas regiones que se reunieron en el Segundo Congreso de la Juventud en 1928.

En el congreso, los jóvenes enfatizaron que tienen una patria, una nación y una lengua indonesia.

Más que una simple promesa, el Compromiso de la Juventud es una base sólida para el nacimiento de un espíritu y una identidad nacionales. Hasta ahora, los valores contenidos en él siguen siendo un recordatorio para que las generaciones más jóvenes mantengan la unión y el amor por la Patria.



Conmemoración del Día del Juramento Juvenil (Foto ilustrativa).

Según lo informado desde el sitio web oficial del Museo del Compromiso de la Juventud, el Compromiso de la Juventud fue el resultado del Segundo Congreso de la Juventud que se celebró del 27 al 28 de octubre de 1928 en Yakarta. El objetivo es unir a jóvenes de todas las etnias, religiones y regiones en un espíritu nacional.

En este congreso se acordó que Indonesia era una «patria, nación y lengua», decisión que se convirtió en una base sólida para la lucha por la independencia.

1. El papel del PPPI en el Congreso

El congreso fue iniciado por la Asociación de Estudiantes de Indonesia (PPPI), una organización formada por jóvenes de varias regiones del archipiélago. Los preparativos para el congreso se llevaron a cabo en varias reuniones en mayo y agosto de 1928. Curiosamente, todos los costos de organización corrieron a cargo de los participantes de forma independiente y de donaciones voluntarias, una clara prueba del espíritu de cooperación mutua en ese momento.

2. Celebrado en tres lugares

El Segundo Congreso de la Juventud se celebró en tres lugares diferentes de Yakarta: el Katholieke Jongenlingen Bond Building, el Oost Java Bioscoop y el Indonesische Clubgebouw. Cada sesión analiza temas importantes, desde la educación hasta el nacionalismo. Las palabras de apertura de Sugondo Djojopuspito en la primera sesión enfatizaron la importancia de la unidad por encima de las diferencias.



Recordatorio del Día del Compromiso Juvenil

3. La educación y el Movimiento Scout están en el punto de mira

En la segunda sesión, Poernomowoelan y Sarmidi Mangoensarkoro enfatizaron la importancia de una educación nacional que inculque valores nacionales. Mientras tanto, en la sesión final, Soenario y Theo Pangemanan destacaron el papel del movimiento scout como medio para construir disciplina, independencia y amor por la patria.

4. En «Indonesia Raya” Cantado por primera vez

En la clausura del congreso, Wage Rudolf Supratman interpretó con violín la canción «Indonesia Raya», un momento histórico que marcó el nacimiento del himno nacional de Indonesia. Aunque en aquel momento sólo se tocó sin letra debido a la situación política colonial, su entusiasmo quemó el alma de los participantes del congreso.

5. Legado eterno del espíritu de asociación

El Compromiso de la Juventud se ha convertido en un símbolo de la lucha y la unidad de la nación. Cada conmemoración del 28 de octubre no es sólo un recordatorio del pasado, sino también un impulso para reafirmar el compromiso de las generaciones futuras de mantener la integridad y la dignidad de Indonesia como nación soberana y unida.