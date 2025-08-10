5 Datos interesantes de Malut United Hajar Dewa United: Diferente destino de ex -persib

Serang, Viva – Match de apertura de la Super League 2025/26 en el estadio Internacional Banten el sábado (8/8/2025), reúna Dewa United Y Malut United. Este partido no es solo una cuestión del puntaje final de 1-3, sino también una etapa de la reunión de siete ex jugadores Perseguidor Bandung ahora está en diferentes uniformes.

Leer también: Dijo el entrenador de Dewa United sobre el debut de Rafael Struick cuando fue golpeado por Malut United



Aquí hay 5 datos interesantes del duelo lleno de esta historia:

1. Ex Persib tachado en ambos equipos

Leer también: Reconocimiento de Bojan Hodak después de que Persib Bandung destruyó el semen Padang



Hay al menos siete ex jugadores de Persib que actuaron en esta pelea. Dewa United bajó Nick KuipersEdo Febriansah y Egy Maulana Vikri, mientras que Malut United se fortaleció Ciro AlvesDavid da Silva, y otros dos nombres que han estado con el uniforme de Bandung.

2. Dulce sonrisa en el campamento de Malut de los Estados Unidos

Leer también: Resultados de la Super League: Ciro Alves y David da Silva están vertiendo con Malut United, Persis Bend Madura United



Ciro Alves abrió una fiesta en el gol en el minuto 32 a través de una cooperación ordenada con Yakob Sayuri. David da Silva se sumó a la lista de goleadores a través de una ejecución de penalización en el minuto 69. Los dos ex bombarderos Persib salieron del campo con tres puntos en las manos y la posición superior de la clasificación.



Jugador United Malut Ciro Alves

3. Amargo para Nick Kuipers y Edo febriasah

Inversamente proporcional, el dúo de la línea de fondo de Dewa United, que también es un ex Persib, Nick Kuipers y Edo Febriasah, en realidad debe sentir que el amargo concede tres goles en casa. La temporada pasada, Dewa United solo tuvo cinco goles y más goles, por lo que este resultado se convirtió en una alarma temprana para el equipo de Jan Olde Riengerink.

4. Objetivos de Lara Cipipur

Aunque dejó 0-3, Dewa United podría minimizar la posición a través de la patada Alexis Mesidoro en el minuto 83. Sin embargo, el tiempo restante no es suficiente para salvarlos de la derrota y la posición del cuidador de la primera semana.

5. Tendencia positiva de Malut United

Esta victoria hizo que Malut United sea más seguro. En los últimos seis partidos, han marcado 13 goles, o un promedio de dos goles por partido, y solo perdieron una vez que los últimos 17 partidos en la casta más alta.

Este duelo es una imagen del contraste del viaje profesional de un ex jugador de Persib. Algunos sonrieron ampliamente en la parte superior de la clasificación, algunos deben limpiar inmediatamente en la parte inferior. La temporada sigue siendo larga, pero la primera semana ha mostrado un camino diferente para los antiguos héroes de Maung Bandung.