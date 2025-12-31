5 datos importantes que debes saber

Mary Beth Smart es la figura influyente detrás de uno de los entrenadores en jefe más exitosos en la historia del fútbol universitario, Kirby Smart. Kirby ha sido el entrenador en jefe de fútbol de los Georgia Bulldogs desde 2016, y Mary Beth y Kirby han estado juntos mucho antes de que Kirby asumiera el cargo de líder de los Bulldogs.

Si bien Kirby Smart es un nombre muy conocido en el deporte, Mary Beth ha elegido en gran medida una vida fuera del centro de atención, definida por la familia y la dedicación continua a la comunidad futbolística de Georgia. Mientras Georgia se prepara para su enfrentamiento fundamental en el Sugar Bowl contra las Ole Miss Rebels, Mary Beth apoyará con fuerza a su esposo y a los Georgia Bulldogs desde lejos.

Aquí hay cinco datos que necesita saber sobre Mary Beth Smart:

¿Cuándo se conocieron Kirby y Mary Beth?

Kirby y Mary Beth se conocieron cuando ambos eran estudiantes en la Universidad de Georgia a finales de los años 1990. Kirby, ex safety de los Bulldogs, estaba inmerso en las exigencias de lo que le pedía el programa de fútbol. Su relación creció durante esos años de formación, basada en valores compartidos, apoyo mutuo y una comprensión del tiempo y compromiso que requeriría el fútbol.

Se casaron en 2006, justo cuando la carrera de Kirby como entrenador estaba despegando, y desde entonces han navegado juntos por las presiones y los placeres de la profesión.

Mary Beth prioriza la vida familiar

Kirby Smart y Mary Beth han tenido tres hijos juntos. Sus primeros hijos fueron Julia y Weston (Mellizos), y el hijo menor es Andrew Smart.

A pesar de la atención nacional que rodea al fútbol de Georgia, Mary Beth ha enfatizado constantemente en brindar una sensación de normalidad a sus hijos, equilibrando la escuela, las actividades y las rutinas familiares en torno al calendario futbolístico.

Mary Beth no requiere la atención de los medios

A diferencia de muchas otras esposas de figuras públicas, como los mejores entrenadores del fútbol universitario, la esposa de Kirby ha decidido mantener un perfil bajo y mantenerse alejada del trabajo de su marido. Su limitada presencia pública refleja una elección intencional de apoyar a Kirby y el programa sin convertirse ella misma en una figura pública.

La familia Smart apoya los esfuerzos filantrópicos

Ciertamente se necesitan esfuerzos filantrópicos en la comunidad de Atenas, y Kirby Smart y su esposa han participado activamente en retribuir a la ciudad. Mary Beth participa activamente en iniciativas benéficas relacionadas con la universidad y la comunidad de Atenas. Ha desempeñado un papel detrás de escena en el apoyo a causas relacionadas con los niños, la educación y el bienestar de la comunidad.

El esfuerzo de bienestar comunitario se ha vinculado a Georgia. Atletismo.

Mary Beth sigue desempeñando un papel importante en el dominio de Georgia

Puede que Mary Beth Smart no patrulle las bandas los sábados y se ponga furiosa como su marido, pero el impacto que tiene en el fútbol de Georgia es innegable. Mientras Kirby Smart continúa construyendo un programa de calibre de campeonato en Atenas, Mary Beth sigue siendo una parte esencial de la fundación, uniendo a su familia y contribuyendo a la cultura que rodea a uno de los principales equipos de fútbol universitario.

