5 cosas que aprendimos de Mike Figgis Doc en ‘Megalopolis’

En «Megadoc«Mike Figgis, el cineasta nominado al Oscar de» Definjes Las Vegas «, pliega sobre la fabricación caótica de»Megalópolis» Francis Ford CoppolaLa autoproducción autoproducida de $ 120 millones Epic experimental.

¿Quién mejor que Figgis para capturar el frenesí creativo de la leyenda del cine de 83 años mientras se dirigía a hacer «Megalopolis», un proyecto de pasión de hace mucho tiempo, con su propio dinero y sin distribuidor a bordo? Además de conocer a Coppola durante décadas (lo conoció mientras dirigía a Nicolas Cage en «Dejando last Vegas» en 1996), el cineasta británico también ha trabajado en documentales, rastreando la vida y la carrera de la guitarrista de Rolling Stones Ronnie Wood en «Somebody Up Keke me gusta» en 2019.

Figgis estaba en el terreno el jueves para presentar el estreno mundial de «Megadoc» en Venecia Classics, y relató cómo se encontró incrustado con el rodaje. Todo comenzó después de que Figgis le envió a Coppola un correo electrónico para felicitarlo cuando escuchó que finalmente estaba haciendo «Megalopolis» y «descaradamente» se ofreció a hacer un documento de volar en la pared sobre la realización de la película en Atlanta. Luego, poco antes del comienzo de la filmación, Coppola volvió a su regreso y dijo: «¿Podrías estar aquí la próxima semana?»

En el documental, Figgis logró hablar con la difunta esposa de Coppola, Eleanor Coppola, quien visitó el set e incluso celebró su aniversario de matrimonio de 60 años allí y murió poco antes de que la película se estrenara en la competencia en Cannes. También clavó algunas entrevistas sin filtrar con los actores de «Megalopolis» Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jon Voight y Dustin Hoffman, así como Adam Driver y Nathalie Emmanuel y Laurence Fishburne.

También habló con miembros clave de la tripulación, como la diseñadora de producción Beth Mickle, quien dejó el proyecto a la mitad de los disparos, y el amigo de toda la vida George Lucas, quien describe a Coppola como «extravagante». Figgis también teje en las imágenes de archivo de los ensayos con diferentes miembros del reparto en 2001, incluidos Robert de Niro y Uma Thurman, y en 2003 con Ryan Gosling, lo que refleja los intentos fallidos anteriores del Helmer para hacer la película.

La épica de larga gestación de Coppola fue lanzada en los Estados Unidos por Lionsgate. Producido por Tara Li-an y James Mockoski, «Megadoc» será lanzado en los Estados Unidos por Utopia.

Aquí hay cuatro cosas que aprendimos de «Megadoc».

Francis Ford Coppola y Shia LaBeouf se enfrentaron repetidamente en el set.

Figgis documenta cómo las tensiones montadas entre Labeouf y Coppola, hasta el punto en que este último abandonó antes de una escena después de que LaBeouf hizo una pregunta dos sobre cierta inconsistencia en la historia. Mientras hablaba con Figgis, LaBeouf todavía se sorprende de que Coppola lo llamara el «mayor dolor en su maldito trasero», pero comparte que el director le envió un largo correo electrónico para disculparse al día siguiente, admitiendo que había perdido los estribos, pero le agradeció por «hacer un buen trabajo», incluso si siempre tendrán «dos puntos de vista diferentes» en bastante todo.

LaBeouf también dice que recibió el papel después de comunicarse con Jon Voight para hacer las paces como parte de su terapia de rehabilitación. Durante su conversación, Voight mencionó que estaba a punto de comenzar a filmar «Megalopolis», lo que llevó a Labeouf a decir cuánto soñaba con hacer una película con Coppola. Pero después de ser acusado de delito menor de batería y robo en 2021, LaBeouf era «Persona No Grata» en la industria, como él él mismo lo describe. «Era nuclear», dice en el doctor. Pero dos semanas después de su chat de teléfono, le respondieron y le dijeron «quiere que estés en la película». Inicialmente, el actor estaba aterrorizado de ser despedido del set dos semanas en disparar.

Aubrey Plaza audicionó para «Megalopolis» durante la filmación de «White Lotus» en Sicilia y entró a pesar de pensar «La película (era) una pesadilla».

Plaza queda totalmente sin guión mientras describe su primer encuentro virtual con Coppola. «Tuve el zoom más extraño» con él, ella le dice a Figgis, quien también muestra la llamada de zoom real en «Megadoc». En él, Coppola desafía a Plaza a improvisar una línea y ensayarla una y otra vez como personajes diferentes. A Plaza se le ocurre «¿Sabes por qué quiero este trabajo? Porque tengo $ 70,000 de préstamos estudiantiles, ¡aquí está tu puta respuesta allí mismo!» Ella dice que su primera reacción después de leer el guión fue: «Esta película es una pesadilla. Porque fue inquietante para mí». Le envió un correo electrónico a Coppola para decirle lo que sintió, y «él dijo: ‘Aubrey, ¿cómo podría decir esto, cómo podría decir que mi película es como una pesadilla, mi querido Aubrey. Estoy escribiendo algo sobre la esperanza? Esta película cambiará el mundo. Esta película tiene un mensaje positivo’.

Coppola lamentó el alcance masivo de la película una y otra vez antes de eliminar parte de la tripulación.

Además de la constante interrogatorio de Shia LaBeouf, lo que más frustró a Coppola fue el alcance de la película, que dijo que estaba fuera de control, como si hubiera creado un monstruo que había estado en gestación durante 40 años. Vemos que Coppola se queja de «demasiados camiones» y su deseo de limitar los efectos visuales al mínimo, que lo vemos comunicando sin rodeos a su tripulación, incluido Mickle, quien se había unido a «Megalopolis» después de envolver «Guardianes de la Galaxia 3» y terminó dejando la película a mitad de camino. No está claro si fue despedida o se decidió a separarse, pero indica que Coppola tuvo un cambio de opinión con respecto a las decisiones creativas clave y estaba buscando recortar costos.

El cineasta claramente no imaginó una película minimalista cuando se embarcó en «Megalopolis». FigGIS revela el gasto lujoso en la película, incluidos $ 27 millones para el diseño de producción y $ 18.8 millones para efectos visuales, más $ 9.4 millones solo para transporte. «Este es, con mucho, mi mayor presupuesto», le dice a FigGIS. «Incluso en ‘Apocalypse Now’, teníamos helicópteros pero nada como esto», dice con un suspiro de exasperación. Como dice Figgis, en lugar de aplastar a Coppola, el dramático giro de los acontecimientos lo dejó estimado. Cuando Figgis le preguntó si prospera en el caos, Coppola continúa explicando que no lo está disfrutando, pero está «confrontando el caos».

Nathalie Emmanuel no quería ser filmada, Adam Driver apenas quería ser filmada por Figgis, y Dustin Hoffman interpreta un papel que inicialmente fue escrito para James Caan.

Hacia el final de la filmación, Figgis dice que tuvo problemas con solo dos actores en el set de «Megalópolis»: Emmanuel, porque no quería ser filmada comiendo, y una de las escenas de ensayo hizo que los actores comieran; y Driver, quien se unió a la película mucho más tarde, y se sintió incómodo con Figgis filmándolo entre tomas. Driver, que, sin embargo, fue cortés con Figgis, aceptó darle una entrevista rápida sobre la creación de «Megalópolis», durante la cual solo alabó al Director del «Padrino» por su generosidad con los actores.

El amor de Coppola por los actores fue resonado por Hoffman, quien admite que estaba «sorprendido» cuando recibió una llamada de él, ya que Coppola «nunca había pedido a (Hoffman) que trabajara con él». Al ofrecerle la parte, Coppola le dijo al actor: «» Solo quería que supieras que escribí esta parte para James Caan, pero desafortunadamente falleció «. Y, por supuesto, tomé el papel sin tener idea de lo que era, y ahora que lo terminé, no estoy seguro de sentirme muy diferente ”, le dice Hoffman a FigGis. Él y Plaza se divirtieron en el set, improvisando una escena en la que comienzan a la lucha contra el brazo, con Hoffman tratando de distraer a Plaza al preguntarle en broma si le gustaría estar involucrada románticamente con él.